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肺炎致醫材供貨斷鏈 食藥署延緩含粉手套禁用政策

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
醫用手套示意圖。 示意圖／Ingimage
醫用手套示意圖。 示意圖／Ingimage

疫情衝擊醫療物資的跨國供應鏈，各大醫院檢診手套貨源接連告急，衛福部食藥署原訂明年初起禁用含粉手套，但為解決失衡壓力，各院只能「先求有再求好」，開始搶購過往逐漸減少使用的含粉手套。八月中旬，食藥署曾表示禁用政策不會改變，但食藥署醫粧組副組長錢嘉宏今表示，禁用政策將延緩至指揮中心解散，再視情況上路。

食藥署2017年召開專家會議，認為含粉手套風險大於利益，決議跟進美國作法，除非廠商能提出科學證據，證明粉末不會導致醫療人員過敏，也不增加患者過敏、傷口發炎、沾黏、感染等風險，否則一律禁止製造、輸入，並於2021年元旦上路。

錢嘉宏表示，目前因為乳膠在原產地價格較高，許多醫用表示在原有價格下廠商無法履約，紛紛調漲，而無粉手套價格又較含粉手套貴，許多醫院大喊吃不消、甚至買不到手套。

雖然醫用使用的手套除了乳膠材質外，還有塑膠、橡膠等，但因為乳膠材質較貼手，觸感不易失真，因此許多醫師在觸診或是外科常須使用乳膠手套。因應這樣的狀況，食藥署決定將禁用政策延緩至指揮中心解散，並視疫情狀況再考慮何時上路，最近也正居中協調進貨。

而之前因為禁用含粉手套的政策，許多廠商已經像食藥署申請變更許可證，將原本含粉手套的許可證改為無粉手套，根據統計，去年五月尚有176張含粉手套的許可證，今年八月底僅剩85張。錢嘉宏表示，近期發函給廠商，針對已註銷的許可證可申請恢復。

食藥署 患者

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