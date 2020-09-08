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天熱「呼乾啦」藏危機！飲酒過量恐變胖 也影響免疫系統

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
喝酒會提高罹患疾病的風險，易導致肥胖又傷肝。圖╱123RF
喝酒會提高罹患疾病的風險，易導致肥胖又傷肝。圖╱123RF

暑假剛過，九月天氣還是好熱，隨著國內新冠疫情趨緩，民眾報復性出遊、聚餐變多下，飲酒難免。不過衛福部國健署提醒，喝酒過度恐變胖，也破壞人體的免疫系統，導致胃潰瘍、肝硬化等疾病，也不利對抗新冠肺炎

國健署表示，據世界衛生組織歐洲辦公室「飲酒與新冠肺炎」指引，喝酒除會導致胃潰瘍、肝硬化、腦中風、心血管疾病、失智等多種疾病，亦會破壞身體的免疫系統，增加罹患新冠肺炎及急性呼吸窘迫症候群（ARDS）等併發症風險。

目前越來越多研究也證實，喝酒沒有所謂安全限量，且台灣半數人因缺乏酒精代謝酵素「乙醛去氫酶(Acetaldehyde Dehydrogenase，ALDH2)」，喝酒容易臉紅，更易提高罹癌和失智風險。 

癌症關懷基金會營養師葉嘉豐表示，酒類熱量不低，可說是僅次於油脂的高熱量食品，1克酒精可產生7大卡熱量，所以酒精濃度愈高，卡路里也相對較高；若飲酒過量者容易造成脂肪肝、肥胖外，後續也可能引起肝纖維化等疾病。建議因喝酒造成肥胖相關問題者，可透過運動、多吃蔬果、減少糕點類與較肥的紅肉等攝取來改善體態。

國健署菸防組簡技呂孟穎表示，據研究顯示，喝酒容易臉紅，也會提高罹癌及失智症的風險，民眾如果非喝不可，可參考「國民飲食指標手冊」的建議，男性每日不超過2罐330毫升啤酒，女性則不超過1罐啤酒；若是準備懷孕、懷孕期間或正在哺乳的女性，為了新生兒的健康，請勿喝酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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