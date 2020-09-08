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中秋連假防宜花再塞爆 公總祭「8大優惠」籲搭大眾運輸

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中秋、國慶聯架國道客運優惠。圖／公路總局提供
中秋、國慶聯架國道客運優惠。圖／公路總局提供

端午連假遇上國旅爆發，國五連塞32小時破紀錄，嚇壞不少用路人。針對中秋暨國慶連假即將到來，到宜花地區返鄉及出遊旅次大增，交通部公路總局推出「八大優惠」吸客，包含新闢花蓮地區飯店接駁路線，搭乘大眾運輸到宜花後能感受到「在地有腳」，解除行的需求，民眾不妨多加利用大眾運輸。

公路總局說，為了提升大眾運輸乘車時間優勢，高速公路局規畫於國道五號北上宜蘭-頭城實施大客車優先通行措施，大客車尖峰時段行經該路段旅行時間平均約節省30到40分鐘；公總也在蘇花路廊於南下蘇澳地區及北上崇德地區規畫大客車優先通行措施，搭乘客運乘客，相較於自行開車眾，於南下壅塞時可節省35分鐘，北上壅塞時可節省15到20分鐘。

至於國道客運於連假期間台北往返宜蘭班車，公總說，尖峰時間縮短為3至5分鐘發車，候車時間不會超過20分鐘，旅客也可選擇在板橋轉運站、市府轉運站、台北轉運站、圓山轉運站及新店大坪林站等多個站點搭乘國道客運前往宜蘭，民眾搭乘大眾運輸省時又方便。

公總說，中秋暨國慶連假期間公路客運優惠措施內容共有八大項，在票價優惠中，北花線來回400元是新的措施；轉乘優惠中，新闢花蓮飯店接駁線；異業結盟優惠部分，提供新的租車優惠並首次與Klook、KKday合作。上述優惠實施期間自9月30日0時起10月4日24時止、10月8日起至10月11日止。

針對新闢花蓮店接駁線，公總說到達花蓮地區後，考量乘客在地行的需求，除現有花蓮客運1123路線提供飯店接駁服務外，也協調花蓮縣政府新闢一條飯店接駁線市區公車，預計由統聯客運於9月28日通車營運，串連花蓮市區七個主要飯店，會一直經營下去。租車優惠則是已協調花蓮在地17家租車業者，民眾憑國道客運票根即可享有租車優惠，滿足喜愛自行騎車或開車趴趴走民眾之需求。

公總說，相關疏運及優惠資訊可至公路總局官網「109年中秋節暨國慶日連續假期疏運」專區查詢，並再次呼籲，中秋暨國慶連假期間多加利用大眾運輸服務，減少交通壅塞，省時省錢又便利。

以下為公總提出八大優惠：

一、14家國道客運業者，配合提供89條國道客運路線，享國道客運票價平日優惠或原票價85折優惠。

二、45條台灣好行路線，持電子票證乘車享半價優惠。

三、公共運輸轉乘優惠，搭乘國道客運、台鐵、高鐵，10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費。

四、東部地區持電子票證搭乘公路客運或市區客運間轉乘，享基本里程或一段票免費優惠。

五、搭乘北花線國道客運，單人來回票優惠價400元。

六、台北-花蓮鐵公路聯運優惠。

七、統聯客運「【1663】南港-花蓮」路線與Klook、KKday等通路合作販售車票，另與旅行社、飯店合作推出旅遊或住宿套票優惠。

八、台北-宜蘭高鐵公路客運交通聯票優惠。

花蓮飯店接駁線。圖／公路總局提供
花蓮飯店接駁線。圖／公路總局提供
公路總局說，連假搭國道客運好處多多。圖／公路總局提供
公路總局說，連假搭國道客運好處多多。圖／公路總局提供
宜花地區國道客運票跟租車優惠。圖／公路總局提供
宜花地區國道客運票跟租車優惠。圖／公路總局提供

國道客運 連假 中秋節

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