太陽系最神秘行星 海王星12日凌晨離地球最近

台北市天文館今天表示，海王星將於12日凌晨到達「衝」的位置，屆時不僅離地球最近、最亮，且整夜可見，但海王星亮度不高，視星等約7.8等，需用雙筒或小型望遠鏡才能看見。

天文館表示，海王星將於12日凌晨4時26分，到達「衝」的位置，即以地球為中心，太陽和海王星分別在地球兩側、赤經相差180度的位置，這是一年中觀測海王星的最佳時機，因海王星此時最接近地球、視直徑最大、亮度最亮，且整夜可見。

天文館指出，今年海王星衝發生在寶瓶座，附近亮星不多，12日前後幾天都可看到，建議民眾前往光害少的地方，以口徑5至8公分以上望遠鏡協助觀察，即可見到這顆藍色行星。

天文館補充，海王星是離太陽最遠的行星，距離太陽平均達45億公里，是地球的30倍遠。海王星在1846年9月23日由柏林天文台發現，是天文學上第一個透過力學計算而找到的新天體，意義重大。

天文館表示，截至目前為止，只有美國國家航空暨太空總署（NASA）的航海家二號探測器，曾在1989年8月25日飛掠過海王星，因此海王星仍是太陽系中最神秘的行星。