入秋後虎頭蜂築巢活躍 屏東縣捕蜂、蟄傷案增加

時序入秋，虎頭蜂築巢活躍，屏東縣今年1至8月有839件捕蜂案，醫院估計有上百件蟄傷就醫案，較去年同期略增約一成；縣府委外捕蜂捉蛇的民間公司說，今年因無颱風登陸，蜂巢未受風雨吹襲破壞，蜂巢及工蜂數量明顯增加，平地野外和山區鄉鎮都有，若不慎被螫傷，最好盡快就醫。

屏東縣消防局說，要避免虎頭蜂攻擊，到野外或山上要著長袖、長褲，戴帽子，蜂對深色敏感，建議穿著淺色衣褲，戴上淺色帽子把頭髮藏住，不要噴髮膠和香水，在野外遇虎頭蜂，不要招惹牠們，蹲下或繞道而行，遇到虎頭蜂的哨兵，勿驅趕，視若無睹地通過，若與大批虎頭蜂正面遭遇，頭部快速套上透明塑膠袋，儘速穿上分離式雨衣。

消防局說，登山時不宜喧鬧，不要任意撥弄枝葉，有些虎頭蜂習慣在地面築巢，行經人煙稀少的登山路線時更要留意腳步；部立恆春旅遊醫院急診科醫師表示，最近底頭蜂蟄傷就醫案明顯增加，若被虎頭蜂螫到，可以用尿液行急救，以冰敷降低疼痛，提醒有過敏體質的人，上山前隨身攜帶腎上腺皮質素和抗過敏抗消炎的類固醇及抗組織胺類藥物。