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新社香菇CP值超高 市府：多用台灣菇對抗走私菇
台中市政府農業局輔導新社區農會今舉辦台中市第11屆「菇城囍事‧遇菇幸福」香菇評鑑活動，吳鎮安連續2年勇奪冠軍。
市長盧秀燕表示，今年評鑑活動吸引近400名菇農參賽，從中評選出40位菇農再進行評鑑，第一名菇農栽種的香菇朵朵肥美更被餐飲集團及早預訂收購「不管哪一級，入圍通通不簡單！」
她說，菇農通過層層關卡，名次之間落差皆不超過5分，CP值高，她也贈送外賓新社香菇禮盒，大家都讚不絕口，更推薦民眾在家熬煮雞湯一定要加台灣香菇，支持在地食材。
立法委員江啟臣提到，評鑑入圍就是肯定，早期香菇走私猖獗，菇農更要面臨天侯丶銷售等因素十分辛苦，他呼籲希望民眾能夠多支持台灣本土香菇，讓好食材能夠推廣出去。
香菇評鑑邀請行政院農業委員會農業試驗所、農糧署及農業學術研究單位等菇類專家學者，透過外觀、重量、厚度、香氣、色澤及口感等評比。
最後由吳鎮安勇奪冠軍成為菇王，亞軍為黃朝陽、劉文卿，季軍為許源成、宋天佑、吳忠建，佳作為王國順、王煜翔、羅進昌及吳永信。
農業局提醒，購買香菇時須注意香菇外形完整度、菇傘是否有皺褶、顏色是否呈深褐色、菌褶內色澤淺黃，如剝開時聽見清脆聲響，即代表新鮮、水分含量少；氣味部分則可以打開封口以鼻聞有濃郁香氣且無其他異味，或以60度溫水浸泡後，觀察湯水是否呈茶褐色且無其他雜質；也可藉產銷履歷支持在地安全、新鮮、美味的好香菇。
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