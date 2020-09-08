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漢他病毒出血熱創史上最高 5旬婦在家遭鼠咬成我第八例

聯合報 / 記者陳婕翎／即時報導
衛福部疾管署今公布，國內新增1例漢他病毒出血熱病例，為屏東縣50多歲女性，近期無出國史，活動地以住家為主，住家有發現鼠跡，一個月前曾被老鼠咬傷。記者楊雅棠／攝影
衛福部疾管署今公布，國內新增1例漢他病毒出血熱病例，為屏東縣50多歲女性，近期無出國史，活動地以住家為主，住家有發現鼠跡，一個月前曾被老鼠咬傷。記者楊雅棠／攝影

衛福部疾管署今公布，國內新增1例漢他病毒出血熱病例，為屏東縣50多歲女性，近期無出國史，活動地以住家為主，住家有發現鼠跡，一個月前曾被老鼠咬傷，不幸成我國新確診漢他病毒出血熱個案，今年截至目前已累積八人感染，創下自1995年有紀錄以來最高確診數。

疾管署預防醫學辦公室防疫醫師蘇家彬表示，該婦8月17日出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛症狀，當日就醫，因症狀未改善，8月19日再次就醫住院，陸續通報登革熱、屈公病、茲卡病毒感染症、鉤端螺旋體病、漢他病毒出血熱及恙蟲病等，檢驗確診為漢他病毒出血熱。

蘇家彬說，目前個案已出院，同住家人無疑似症狀。今年確診個案居住地為高雄市4例、屏東縣2例、新北市及基隆市各1例；自2010年以來累計22例，性別以男性13例(佔59.1%)為多；年齡則以40歲以上18例(佔81.8%)為多。

據疾管署統計，今年截至9月7日累計8例漢他病毒出血熱病例，創史上最高紀錄，疾管署副署長莊人祥表示，自1995年後，每年漢他病毒出血熱病例約為0至4人，研判與今年初個案突增，醫師警覺性高，今年人數多達107人，通報量比去年30人增加多倍，確診人數也隨之增加。

蘇家彬說，人類吸入或接觸遭鼠糞尿污染帶有漢他病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險。人類感染漢他病毒後，依臨床症狀及病程可區分為「漢他病毒出血熱」及「漢他病毒肺症候群」兩種，國內無漢他病毒肺症候群確診個案，以漢他出血熱為主。

感染後潛伏期為數天至兩個月，主要症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

蘇家彬再次提醒，「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並清除家中老鼠可能躲藏的死角。

另外，餐飲業、市場攤販、食品工廠等應落實環境衛生，如發現鼠類排泄物時，請佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水(100cc市售漂白水+1公升清水)潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再清理。

漢他病毒 屏東縣 老鼠

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