台南官田友善水雉菱角獲青睞 「菱雉菱」全聯明天上架
「官田菱雉菱」鮮菱角明天將在全聯門市開賣，先主打四角菱角，中秋節過後再推二角菱上架。官田水雉生態教育園區主任李文珍表示，全聯請園區協助推廣友善耕作，希望協助銷售「友善生態菱角」，園區找上種菱角20多年的林丙火，希望幫他賣菱角減輕負擔。
李文珍說，園區為復育水雉，用心維護環境生態，這幾年見林丙火「比他們更用心保護水雉」，還自掏腰包承租其他農民的菱角田，以免水雉巢被破壞，且為了營造更多適合水雉生活的環境，林丙火的菱角田還一度超過3公頃，只因種太多銷售壓力太大，自己體力有限，近年種植面積減少到1公頃，因此全聯找上園區時立刻想到林丙火，讓全聯幫忙賣菱角，減輕林丙火的銷售壓力。
李文珍說，為了在全聯上架，大家討論後推出「官田菱雉菱」標章，希望大家買菱角時，也能想到水雉，喚起大家對生態環境維護的重視，讓水雉復育工作可以全民化，也讓水雉在這塊土地上，能永續繁衍，生生不息。
官田四角菱產期已接近尾聲，全聯全台1百個門市明天限量上架的菱角仁以四角菱為主，23日還會再上架一次，接著10月7日限量上架的菱角仁改為二角菱。林丙火今年種植七分地四角菱、三分地二角菱。李文珍說，希望大家踴躍購買，幫助友善耕作菱農，也幫忙水雉延續良好生存環境。
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