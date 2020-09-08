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上級要求處理威權象徵 萬來國小蔣公銅像關籠子惹議

醫療特材價差嚇死人 消基會籲政府制訂差額上限值

聯合報 / 記者陳宛茜/即時報導
消基會公布醫材比價價差。圖/消基會提供
消基會公布醫材比價價差。圖/消基會提供

8月24日健保署火速公告自付差額特材極端值管理內容，卻遭外界質疑。消基會今表示，健保署未公佈醫學會訂定之極端值數值、超收之院所名單等資訊，導致部分品項院所間價差仍大。消基會呼籲政府全面性檢討自付差額醫材收費亂象，制訂差額上限值，堅守特材極端值管理與監控權責，賦予異常極端值的強制性規範，保障全民受到公平合理的醫療服務。

消基會透過「醫材比價網」調查發現，五類健保自付差額醫材中，生物組織心臟瓣膜的價差最為劇烈，前三名醫療院所價差介於9萬2500到6萬2726元。

健保署擬把差額醫材的極端值交由各專科醫學會訂定，消基會秘書長吳榮達形容這是「球員兼裁判」，而健保署也不願公布「極端值」與哪些超過極端值的醫院名單，罔顧民眾知的權益。

「就醫治療權是每一位消費者的基本人權」，消基會認為，同醫材在同級醫療院所售價差異甚大，基於醫病關係的不平衡，醫材資訊的不透明、資訊認知的不對等，呼籲政府應全面性檢討自付差額醫材收費亂象，制訂差額上限值，堅守特材極端值管理與監控權責，賦予異常極端值的強制性規範，保障全民受到公平合理的醫療服務。

消基會認為，極端醫材管理機制與特材極端值的比例制定，應由政府部門審慎制定，並加以公開，廣為週知，讓民眾有所憑依擇定，極端價差值的警示，應雙向通知醫療機構與消費者，達到資訊公開透明。基於消費者有「知情」與「選擇」的基本權益，政府應優先優化「醫材比價網」的相關資訊，讓消費者得以知悉所有醫材的品名、型號、功能、產品代別、各醫院價格等資訊。

消基會表示，將持續自主蒐集全台各醫療院所差額給付醫材的收費價格，定期分析公布收費不合理的院所名單，輔助維護民眾知的權利。

醫材 消基會 健保

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