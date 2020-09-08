陳吉仲促銷斗六文旦強調今年特好吃 外銷達5千噸

進入文旦採收季，疫情影響有人無法與家人團聚，農委會為讓海內外民眾中秋與家人零距離，主委陳吉仲今天和立委劉建國促銷斗六文旦，號召國內企業、各大超商與量販店共同促銷，把台灣優質又安全的文旦送到世界各地，讓無法回國的人一解鄉愁，陳吉仲說今年增加日本市場並遠銷加拿大，估計總外銷量達5千噸。

陳吉仲說，並非自誇，台灣文旦品質尚介讚，近年來外銷量從104年2126公噸逐年成長至108年外銷量4912公噸，今年進一步把文旦擴展到日本中小學營養午餐及超市，感謝雲林柚農種出好柚子，配合同根公司行銷加拿大，今天他參加外銷封櫃儀式，感到欣悅，並宣布今年外銷量截至昨天外銷已達1939公噸，今年可望突破5000公噸。

立委劉建國表示，今年氣候平順，文旦長得特別好，今天號召板信商銀、華岡集團已下單採購斗六文旦達3200箱（約15.6公噸），另家樂福及楓康超市更配合量販店擴大行銷加碼採購6000箱（約18公噸），永大食品生技加工也加碼製造果肉調汁，感謝企業與政府協力推展雲林文旦，佈達全球市場。

文旦營養百分百，陳吉仲說，文旦富含維生素A、B1、B2、C及纖維、果膠、有機酸、礦物質等，不但均衡營養，更有去油解膩功效，且可長時間存放，賞味期長達1至2個月。今年文旦已開始上市，請大家把握嚐鮮機會選購。