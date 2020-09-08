快訊

上級要求處理威權象徵 萬來國小蔣公銅像關籠子惹議

陳吉仲促銷斗六文旦強調今年特好吃 外銷達5千噸

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
陳吉仲促銷斗六元旦，強調今年柚子特好吃且豐收，外銷量已達5千噸，讓國外中秋倍思親的人也可享用台灣柚。記者蔡維斌／攝影
陳吉仲促銷斗六元旦，強調今年柚子特好吃且豐收，外銷量已達5千噸，讓國外中秋倍思親的人也可享用台灣柚。記者蔡維斌／攝影

進入文旦採收季，疫情影響有人無法與家人團聚，農委會為讓海內外民眾中秋與家人零距離，主委陳吉仲今天和立委劉建國促銷斗六文旦，號召國內企業、各大超商與量販店共同促銷，把台灣優質又安全的文旦送到世界各地，讓無法回國的人一解鄉愁，陳吉仲說今年增加日本市場並遠銷加拿大，估計總外銷量達5千噸。

陳吉仲說，並非自誇，台灣文旦品質尚介讚，近年來外銷量從104年2126公噸逐年成長至108年外銷量4912公噸，今年進一步把文旦擴展到日本中小學營養午餐及超市，感謝雲林柚農種出好柚子，配合同根公司行銷加拿大，今天他參加外銷封櫃儀式，感到欣悅，並宣布今年外銷量截至昨天外銷已達1939公噸，今年可望突破5000公噸。

立委劉建國表示，今年氣候平順，文旦長得特別好，今天號召板信商銀、華岡集團已下單採購斗六文旦達3200箱（約15.6公噸），另家樂福及楓康超市更配合量販店擴大行銷加碼採購6000箱（約18公噸），永大食品生技加工也加碼製造果肉調汁，感謝企業與政府協力推展雲林文旦，佈達全球市場。

文旦營養百分百，陳吉仲說，文旦富含維生素A、B1、B2、C及纖維、果膠、有機酸、礦物質等，不但均衡營養，更有去油解膩功效，且可長時間存放，賞味期長達1至2個月。今年文旦已開始上市，請大家把握嚐鮮機會選購。

東和合作農場表示，挑選文旦，以果形呈梨形，表皮光滑、油胞細緻，果重400至600公克，有沉重感且底部開闊為最佳。

陳吉仲為斗六文旦代言，強調今年柚子品質特別好，歡迎大家踴躍訂購。記者蔡維斌／攝影
陳吉仲為斗六文旦代言，強調今年柚子品質特別好，歡迎大家踴躍訂購。記者蔡維斌／攝影
陳吉仲為斗六文旦代言，強調今年柚子品質特別好又豐收，歡迎大家踴躍訂購。記者蔡維斌／攝影
陳吉仲為斗六文旦代言，強調今年柚子品質特別好又豐收，歡迎大家踴躍訂購。記者蔡維斌／攝影
陳吉仲為斗六文旦代言，強調今年柚子品質特別好，歡迎大家踴躍訂購。記者蔡維斌／攝影
陳吉仲為斗六文旦代言，強調今年柚子品質特別好，歡迎大家踴躍訂購。記者蔡維斌／攝影
陳吉仲促銷斗六元旦，強調今年柚子特好吃且豐收，外銷量已達5千噸，讓國外中秋倍思親的人也可享用台灣柚。記者蔡維斌／攝影
陳吉仲促銷斗六元旦，強調今年柚子特好吃且豐收，外銷量已達5千噸，讓國外中秋倍思親的人也可享用台灣柚。記者蔡維斌／攝影
今年柚子品質特別好，陳吉仲歡迎大家踴躍訂購。記者蔡維斌／攝影
今年柚子品質特別好，陳吉仲歡迎大家踴躍訂購。記者蔡維斌／攝影
家樂福加碼進貨雲林文旦。記者蔡維斌／攝影
家樂福加碼進貨雲林文旦。記者蔡維斌／攝影

文旦 陳吉仲 劉建國

延伸閱讀

陳吉仲與豬農座談 強調美豬把關有任何疏漏歡迎建議

協助台灣養豬業 農委會下週討論百億基金用途

美豬內臟做成加工品？陳吉仲：會公布進口豬通路流向

陳吉仲：進口肉品為冷凍 內臟在台無消費市場

相關新聞

三陰性乳癌標靶藥有健保了！多項新藥給付預計11月生效

乳癌是女性十大癌症之首，2017年就有1萬3965人被診斷出乳癌，當中大約2000人是屬於最難治的「三陰性乳癌」，以往沒...

李振輝用學霸的優越感「幫聾朋友搭橋」 化影響力於無形

李振輝，手語界稱他「七眉」（眉毛分叉特徵）。他是政府機關第一位手譯員；當過歷任總統候選人陳水扁、馬英九、蔡英文政見發表會的手譯；進到總統府當已故總統李登輝接見聽障人士的手譯；肺炎疫情期間，他常在中央流行疫情指揮中心幫衛福部長陳時中手譯，BBC記者全英文提問，難不倒他。

消基會籲公布醫材極端值 健保署：會公布漲價歷程

消基會今召開記者會，批評健保署雖然管理自付差額特材收費亂象，卻為德不卒，沒有公佈醫學會訂定之極端值數值、超收之院所名單等...

台南官田友善水雉菱角獲青睞 「菱雉菱」全聯明天上架

「官田菱雉菱」鮮菱角明天將在全聯門市開賣，先主打四角菱角，中秋節過後再推二角菱上架。官田水雉生態教育園區主任李文珍表示，...

醫療特材價差嚇死人 消基會籲政府制訂差額上限值

8月24日健保署火速公告自付差額特材極端值管理內容，卻遭外界質疑。消基會今表示，健保署未公佈醫學會訂定之極端值數值、超收...

陳吉仲促銷斗六文旦強調今年特好吃 外銷達5千噸

進入文旦採收季，疫情影響有人無法與家人團聚，農委會為讓海內外民眾中秋與家人零距離，主委陳吉仲今天和立委劉建國促銷斗六文旦...

星宇推中秋節專機 張國煒：最近距離賞月

星宇航空公司董事長張國煒今天表示，公司在10月推出「星宇追月號」賞月專機，帶著民眾飛到高空用「最近距離賞月」，他坦言，在...

林佳龍簽署合作備忘錄 打造淡蘭古道成國際品牌

交通部觀光局與台灣千里步道協會於今天舉辦「淡蘭國家級綠道」公私協力國際推廣合作備忘錄簽署儀式。交通部長林佳龍說，政府共挑...

國際影音平台明年上半年開播 李永得:本周決定怎辦理

文化部致力打造國際影音平台。文化部長李永得今天受訪時表示，國際影音平台明年上半年一定可以開播，但會比原定的一月一日開播，...

擴散差+臭氧濃度上升 西半部淪陷空品預報「紅通通」

西半部空品拉警報！環保署空氣品質監測網指出，今天偏東南風，風速偏弱，西半部擴散條件差，汙染物易累積，且午後受光化作用影響...

文資研究中心將公布修復準則 建立國內彩繪保存系統

國內近年重視古蹟修復，觀念也逐漸修正，其中像是彩繪類過往經常有「修過頭」、「修得太新」等爭議，目前文化部文化資產局保存研...

八里限量心型柚吸睛 柚農林炳昌：成功率僅2、3成

新北市八里區每年推出限量心型柚，今年57歲的果樹產銷班班長林炳昌說，種植心型柚更需要花費精力，除了要挑選較大的柚子，還要...

熱門新聞

大溪韭菜田9月雪被遊客踐踏 農民怒：不用採收了

300元排雲餐被批如嚼蠟 玉管處：一定衞生營養均衡健康

「台灣觀巴」開闢南橫天池路線 出遊不用辛苦開車

全家聯手鼎泰豐推鮮食！內行首選蛋炒飯 百元以內吃得到

台灣阿嬤浴缸搬進新加坡地鐵 奪美高峰廣告銀獎

入秋首波鋒面！ 彭啟明：周五兩風對峙 到周末天氣出爐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。