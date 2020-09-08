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林佳龍簽署合作備忘錄 打造淡蘭古道成國際品牌

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
「淡蘭國家級綠道」公私協力國際推廣合作備忘錄簽署儀式。圖／觀光局提供
「淡蘭國家級綠道」公私協力國際推廣合作備忘錄簽署儀式。圖／觀光局提供

交通部觀光局與台灣千里步道協會於今天舉辦「淡蘭國家級綠道」公私協力國際推廣合作備忘錄簽署儀式。交通部長林佳龍說，政府共挑出七條國家級綠道，皆可作為精緻旅遊非常好遊程選項，讓國人體會到台灣古道具備國際級水準，在世界宣傳行銷。

觀光局說，今上午北北基宜縣市政府與中央相關部會的見證下，由交通部觀光局長張錫聰和千里步道協會理事長張長義，共同簽署淡蘭百年山徑國際推廣公私協力合作備忘錄。宣誓持續匯聚民間與政府力量，攜手推動兼具北台灣文化特色與環境友善精神的淡蘭國家級綠道，成為後疫情時代綠色觀光產業復甦的最強支柱。

觀光局說，淡蘭百年山徑長距離步道，是行政院於2018年核定優先推動的三條國家級綠道之一。自2015年由台灣千里步道協會倡議啟動、2016年起每年台灣步道日進行由地方縣市政府與中央相關部會首長的會師和徒步活動迄今，經由16次淡蘭平台會議、公私攜手協力建置推廣，已成為北台灣第一條長距離朝聖之路。

在國際觀光因疫情影響無法出國時期，吸引全國各地民眾前來尋訪走讀，已成為北台灣結合向山致敬、山野體驗、環境教育、文化行腳、徒步觀光、生態旅遊的最佳徒步路線。

林佳龍表示，8月底自己親自體驗淡蘭古道，徒步行走淡蘭中路暖暖-十分段，兩天中體會到台灣國家級步道具有世界行銷水準，步道、鐵道跟自行車道也可以讓國人依照自己體能跟時間，組成最深度、優質和精緻的旅遊。

觀光局表示，希望未來能更進一步透過2017年正式加入亞洲步道聯盟（ATN）與世界步道聯盟（WTN）兩大國際步道組織的台灣千里步道協會，協助媒合淡蘭古道中的經典路線，如草嶺古道、金字碑古道、跑馬古道、暖東舊道等，與世界各國步道進行交流與友誼締結。藉由公私協力合作推廣，持續為國際觀光儲備能量，期待來年，台灣不只在防疫成果上，更在可以彰顯國家軟實力的綠道建置和步道觀光上，再次向國際展現台灣國家品牌，並迎接國際友人2021亞洲步道在台灣舉辦時的親自到訪。

觀光局 疫情 淡蘭古道

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