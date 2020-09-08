消基會籲公布醫材極端值 健保署：會公布漲價歷程

消基會今召開記者會，批評健保署雖然管理自付差額特材收費亂象，卻為德不卒，沒有公佈醫學會訂定之極端值數值、超收之院所名單等資訊，部分品項院所間價差仍大，顯示目前所公佈之資訊不足以支持民眾行使醫療資訊知情權和選擇權。

對此，健保署醫審及藥材組副組長黃兆杰表示，九月底之後，收費超過極端值的院所，在比價網該品項欄位會顯示空白，並註明「超過極端值故無法登載」，比價網上也會註記院所的調漲收費的歷程，供民眾參考。

黃兆杰表示，極端值剛訂出來，應該要先通知醫療院所，讓他們有改善的機會，如果全面改善，以後就沒有超過的，所以現在如果就公布名單，反而會造成民眾很多的困擾。健保署8月24日已經發函給收費超過極端值得醫療院所，不論超過多少，都希望他們配合健保署與公協會達成的協議，將收費降到極端值以下，健保署也會去了解超過的原因、困難在哪。目前還在一個月的輔導期間，不會針對消基會公布收費較高的特定醫院去處理，而是全部一起輔導。

黃兆杰表示，比價網一直在改善中，盡可能讓比價網更公開透明，更友善民眾查詢，健保快易通app也可以查詢。9月30日輔導期結束後，如果有收費超過極端值的品項，系統會讓收費價格顯示為空白，而且會註明他是因為超過極端值，所以無法登載，以這樣的方式來提醒民眾。

至於為何不公布各品項極端值，黃兆杰表示，之前健保署有思考過要不要公佈，但後來考慮到如果大張旗鼓公布，反而會提醒醫療院所往上漲價的可能性，所以不太希望由政府部門來公布這個值，反而有副作用。未來網站會公布品項的漲價歷程，讓民眾知道哪些有調高過。

民眾不知道極端值，極端值看似登載不上去，但是其實醫療院所都知道，在登錄新品項價格的時候，就可以看到該品項的極端值是多少。

黃兆杰表示，因為健保有給付，所以自付差額特材必需要登錄其收費價格，有改變或新增都要來登錄，醫療院所有反應說，如果不是很清楚極端值，議價過程會有困擾。醫審及藥材組科長張淑雅說明，9月30日以後的系統，院所在登載新品項收費價格的時候，是可以看得到該品項的極端值。