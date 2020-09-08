擴散差+臭氧濃度上升 西半部淪陷空品預報「紅通通」

李振輝，手語界稱他「七眉」（眉毛分叉特徵）。他是政府機關第一位手譯員；當過歷任總統候選人陳水扁、馬英九、蔡英文政見發表會的手譯；進到總統府當已故總統李登輝接見聽障人士的手譯；肺炎疫情期間，他常在中央流行疫情指揮中心幫衛福部長陳時中手譯，BBC記者全英文提問，難不倒他。

2020-09-08 14:02