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擴散差+臭氧濃度上升 西半部淪陷空品預報「紅通通」
西半部空品拉警報！環保署空氣品質監測網指出，今天偏東南風，風速偏弱，西半部擴散條件差，汙染物易累積，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區及金門地區為「普通」等級；馬祖、澎湖地區為「橘色提醒」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區為「紅色警示」等級。
空品監測網說，9日環境風場為偏南風，風速仍弱，西半部汙染物易累積，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。
10日環境風場偏西南風，風速稍增強，西半部擴散條件逐漸好轉，且受微弱鋒面接近影響，各地有局部陣雨，受降雨洗除作用空氣品質稍改善；午後受光化作用影響，臭氧濃度仍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗及高屏空品區為「普通」等級；中部及雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。
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