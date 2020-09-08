快訊

上級要求處理威權象徵 萬來國小蔣公銅像關籠子惹議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

擴散差+臭氧濃度上升 西半部淪陷空品預報「紅通通」

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今天西半部空品預報紅害。圖／取自空品監測網
今天西半部空品預報紅害。圖／取自空品監測網

西半部空品拉警報！環保署空氣品質監測網指出，今天偏東南風，風速偏弱，西半部擴散條件差，汙染物易累積，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區及金門地區為「普通」等級；馬祖、澎湖地區為「橘色提醒」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區為「紅色警示」等級。

空品監測網說，9日環境風場為偏南風，風速仍弱，西半部汙染物易累積，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

10日環境風場偏西南風，風速稍增強，西半部擴散條件逐漸好轉，且受微弱鋒面接近影響，各地有局部陣雨，受降雨洗除作用空氣品質稍改善；午後受光化作用影響，臭氧濃度仍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗及高屏空品區為「普通」等級；中部及雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

空氣品質 金門 澎湖

延伸閱讀

空污季提早報到？ 天氣條件巧合影響

西半部空氣品質一片紅 臭氧累積惹禍估10日改善

高麗菜怎麼炒才好吃？ 內行曝「2大料理關鍵」：媲美餐廳等級

海神掃到空品連4天不良 中市啓動防制中火降載減排

相關新聞

三陰性乳癌標靶藥有健保了！多項新藥給付預計11月生效

乳癌是女性十大癌症之首，2017年就有1萬3965人被診斷出乳癌，當中大約2000人是屬於最難治的「三陰性乳癌」，以往沒...

李振輝用學霸的優越感「幫聾朋友搭橋」 化影響力於無形

李振輝，手語界稱他「七眉」（眉毛分叉特徵）。他是政府機關第一位手譯員；當過歷任總統候選人陳水扁、馬英九、蔡英文政見發表會的手譯；進到總統府當已故總統李登輝接見聽障人士的手譯；肺炎疫情期間，他常在中央流行疫情指揮中心幫衛福部長陳時中手譯，BBC記者全英文提問，難不倒他。

消基會籲公布醫材極端值 健保署：會公布漲價歷程

消基會今召開記者會，批評健保署雖然管理自付差額特材收費亂象，卻為德不卒，沒有公佈醫學會訂定之極端值數值、超收之院所名單等...

台南官田友善水雉菱角獲青睞 「菱雉菱」全聯明天上架

「官田菱雉菱」鮮菱角明天將在全聯門市開賣，先主打四角菱角，中秋節過後再推二角菱上架。官田水雉生態教育園區主任李文珍表示，...

醫療特材價差嚇死人 消基會籲政府制訂差額上限值

8月24日健保署火速公告自付差額特材極端值管理內容，卻遭外界質疑。消基會今表示，健保署未公佈醫學會訂定之極端值數值、超收...

陳吉仲促銷斗六文旦強調今年特好吃 外銷達5千噸

進入文旦採收季，疫情影響有人無法與家人團聚，農委會為讓海內外民眾中秋與家人零距離，主委陳吉仲今天和立委劉建國促銷斗六文旦...

星宇推中秋節專機 張國煒：最近距離賞月

星宇航空公司董事長張國煒今天表示，公司在10月推出「星宇追月號」賞月專機，帶著民眾飛到高空用「最近距離賞月」，他坦言，在...

林佳龍簽署合作備忘錄 打造淡蘭古道成國際品牌

交通部觀光局與台灣千里步道協會於今天舉辦「淡蘭國家級綠道」公私協力國際推廣合作備忘錄簽署儀式。交通部長林佳龍說，政府共挑...

國際影音平台明年上半年開播 李永得:本周決定怎辦理

文化部致力打造國際影音平台。文化部長李永得今天受訪時表示，國際影音平台明年上半年一定可以開播，但會比原定的一月一日開播，...

擴散差+臭氧濃度上升 西半部淪陷空品預報「紅通通」

西半部空品拉警報！環保署空氣品質監測網指出，今天偏東南風，風速偏弱，西半部擴散條件差，汙染物易累積，且午後受光化作用影響...

文資研究中心將公布修復準則 建立國內彩繪保存系統

國內近年重視古蹟修復，觀念也逐漸修正，其中像是彩繪類過往經常有「修過頭」、「修得太新」等爭議，目前文化部文化資產局保存研...

八里限量心型柚吸睛 柚農林炳昌：成功率僅2、3成

新北市八里區每年推出限量心型柚，今年57歲的果樹產銷班班長林炳昌說，種植心型柚更需要花費精力，除了要挑選較大的柚子，還要...

熱門新聞

大溪韭菜田9月雪被遊客踐踏 農民怒：不用採收了

300元排雲餐被批如嚼蠟 玉管處：一定衞生營養均衡健康

「台灣觀巴」開闢南橫天池路線 出遊不用辛苦開車

全家聯手鼎泰豐推鮮食！內行首選蛋炒飯 百元以內吃得到

台灣阿嬤浴缸搬進新加坡地鐵 奪美高峰廣告銀獎

入秋首波鋒面！ 彭啟明：周五兩風對峙 到周末天氣出爐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。