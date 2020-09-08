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三陰性乳癌標靶藥有健保了！多項新藥給付預計11月生效

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
健保署藥物給付項目及支付標準共同擬定會議在8月20日通過多項新要納入給付，包括三陰性乳癌及卵巢癌、濾泡淋巴瘤、甲狀腺髓質癌，以及中重度尋常性天疱瘡等相關藥品，預計11月1日生效。圖／本報資料照
健保署藥物給付項目及支付標準共同擬定會議在8月20日通過多項新要納入給付，包括三陰性乳癌及卵巢癌、濾泡淋巴瘤、甲狀腺髓質癌，以及中重度尋常性天疱瘡等相關藥品，預計11月1日生效。圖／本報資料照

乳癌是女性十大癌症之首，2017年就有1萬3965人被診斷出乳癌，當中大約2000人是屬於最難治的「三陰性乳癌」，以往沒有健保給付的藥物可用，只能化療。健保署今宣布首次納入三陰性乳癌的標靶藥，口服PARA抑制劑（Olaparib）， 預計今年11月生效。預計五年內有150名病患受惠，每人每年平均藥費將近233萬元由健保負擔，總計2.89億元。

健保署藥物給付項目及支付標準共同擬定會議在8月20日通過多項新要納入給付，包括三陰性乳癌及卵巢癌、濾泡淋巴瘤、甲狀腺髓質癌，以及中重度尋常性天疱瘡等相關藥品，預計11月1日生效。三陰性乳癌是只荷爾蒙受體ER、PR、HER2三者全部陰性的患者，約佔乳癌患者的15%，因無法用荷爾蒙治療，過去只能化療，近年才有標靶藥問世。

健保署醫審及藥材組副組長黃兆杰表示，這是健保首次將三陰性乳癌標靶藥納入給付，英國、加拿大、澳洲目前都還在評估階段，尚未納入給付。一顆150mg劑量的Olaparib健保核價為1600元，每人每年一次療程用藥天數中位數為28天，一年要吃13次療程，總藥費大約為232萬9600元。

目前在非何杰金氏淋巴瘤中，濾泡性淋巴瘤約占二至三成，這類腫瘤生長很緩慢，但還是需要治療，現有新機轉藥物Copanlisib，現有實證顯示療效優於傳統治療，故健保也納入給付，預計五年內113人受惠。黃兆杰表示，此藥為注射劑，支付價為5萬6千多元，預估每人年度藥費大約是110萬，五年健保負擔6900萬。

甲狀腺癌當中的髓質癌，佔甲狀腺癌的比例少於5%，目前治療以手術為主，但若病人發生疑細胞轉移，不適合手術或放射治療，也需要用藥。黃兆杰表示，健保署將vandetanib成分新藥納入給付，每人每日口服300mg劑量，一劑核價4793元，預計五年內有22人受惠，財務影響大約3360萬元。

黃兆杰表示，另針對「尋常天皰瘡」這種自體免疫皮膚水泡病，過去都是用類固醇治療，但是如果用了無效，或是不適合，過去並沒有別的藥可用。後來健保署同意廠商申請類風濕性關節炎的rituximab生物製劑新增適應症，一劑500mg核價大約3萬8109元，預計五年內615人受惠，健保負擔4002萬元，實證顯示病人追蹤到兩年有89%可以緩解並且停止治療。

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