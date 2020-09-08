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八里限量心型柚吸睛 柚農林炳昌：成功率僅2、3成
新北市八里區每年推出限量心型柚，今年57歲的果樹產銷班班長林炳昌說，種植心型柚更需要花費精力，除了要挑選較大的柚子，還要注意病蟲害，成功機率平均只有20至30%，每年總產量約1000顆左右。
林炳昌從小跟著父親學習務農，已有務農的基底，20歲離開故鄉八里出外工作，40歲後決定返鄉經營父親的柚子園，他說家中的柚子園已有60年，過去數量多現在只剩下5至6萬台斤的產量，其他則透過轉型成休閒農業以及餐廳，並推出特色柚子料理，從果園到餐桌上提供民眾一條龍的服務。
林炳昌說，八里從2004年開始推出心型柚，每年產量都有遞增，近年產量約在1000顆左右。早期柚農與農會研究，該如何行銷八里柚，後來果農掌握大果的早熟特性，找廠商製作心型的模型，再搭配每年七月七夕情人節的促銷活動，增加價值跟宣傳。
要製作心型柚，首要條件要篩選比較大或是比較早熟的柚子，如果體型不夠大，最後成形的模樣會不好看、不完整，另外還要防範病蟲後，除了需要套袋防止被叮咬，還要克服其他技術層面。
林炳昌表示，心型柚因為包材費用較高，且成功率較低，成功機率平均只有20至30%，所以心型柚的價格也比較高，現在從一開始的「囍」或是「I LOVE U」的字樣，現在每年都希望搭上網路潮流用語，吸引民眾目光。
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