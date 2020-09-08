快訊

上級要求處理威權象徵 萬來國小蔣公銅像關籠子惹議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

八里限量心型柚吸睛 柚農林炳昌：成功率僅2、3成

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜手上拿著的柚子就是林炳昌種出來的心形柚。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜手上拿著的柚子就是林炳昌種出來的心形柚。記者江婉儀／攝影

新北市八里區每年推出限量心型柚，今年57歲的果樹產銷班班長林炳昌說，種植心型柚更需要花費精力，除了要挑選較大的柚子，還要注意病蟲害，成功機率平均只有20至30%，每年總產量約1000顆左右。

林炳昌從小跟著父親學習務農，已有務農的基底，20歲離開故鄉八里出外工作，40歲後決定返鄉經營父親的柚子園，他說家中的柚子園已有60年，過去數量多現在只剩下5至6萬台斤的產量，其他則透過轉型成休閒農業以及餐廳，並推出特色柚子料理，從果園到餐桌上提供民眾一條龍的服務。

林炳昌說，八里從2004年開始推出心型柚，每年產量都有遞增，近年產量約在1000顆左右。早期柚農與農會研究，該如何行銷八里柚，後來果農掌握大果的早熟特性，找廠商製作心型的模型，再搭配每年七月七夕情人節的促銷活動，增加價值跟宣傳。

要製作心型柚，首要條件要篩選比較大或是比較早熟的柚子，如果體型不夠大，最後成形的模樣會不好看、不完整，另外還要防範病蟲後，除了需要套袋防止被叮咬，還要克服其他技術層面。

林炳昌表示，心型柚因為包材費用較高，且成功率較低，成功機率平均只有20至30%，所以心型柚的價格也比較高，現在從一開始的「囍」或是「I LOVE U」的字樣，現在每年都希望搭上網路潮流用語，吸引民眾目光。

果樹產銷班班長林炳昌說，種植心型柚更需要花費精力，除了要挑選較大的柚子，還要注意病蟲害，成功機率平均只有20至30%，每年總產量約1000顆左右。記者江婉儀／攝影
果樹產銷班班長林炳昌說，種植心型柚更需要花費精力，除了要挑選較大的柚子，還要注意病蟲害，成功機率平均只有20至30%，每年總產量約1000顆左右。記者江婉儀／攝影

八里

延伸閱讀

新北推幸福柚禮盒保平安 還有柚香加工系列產品

景氣差文旦送禮買氣淡 彰化農會、小農自產自銷穩價格

淡水文旦甜高水飽滿 柚農不灑農藥健康吃

影／台南文旦王麻豆郭彥宏奪冠 喝牛奶的文旦助他圓夢

相關新聞

三陰性乳癌標靶藥有健保了！多項新藥給付預計11月生效

乳癌是女性十大癌症之首，2017年就有1萬3965人被診斷出乳癌，當中大約2000人是屬於最難治的「三陰性乳癌」，以往沒...

李振輝用學霸的優越感「幫聾朋友搭橋」 化影響力於無形

李振輝，手語界稱他「七眉」（眉毛分叉特徵）。他是政府機關第一位手譯員；當過歷任總統候選人陳水扁、馬英九、蔡英文政見發表會的手譯；進到總統府當已故總統李登輝接見聽障人士的手譯；肺炎疫情期間，他常在中央流行疫情指揮中心幫衛福部長陳時中手譯，BBC記者全英文提問，難不倒他。

消基會籲公布醫材極端值 健保署：會公布漲價歷程

消基會今召開記者會，批評健保署雖然管理自付差額特材收費亂象，卻為德不卒，沒有公佈醫學會訂定之極端值數值、超收之院所名單等...

台南官田友善水雉菱角獲青睞 「菱雉菱」全聯明天上架

「官田菱雉菱」鮮菱角明天將在全聯門市開賣，先主打四角菱角，中秋節過後再推二角菱上架。官田水雉生態教育園區主任李文珍表示，...

醫療特材價差嚇死人 消基會籲政府制訂差額上限值

8月24日健保署火速公告自付差額特材極端值管理內容，卻遭外界質疑。消基會今表示，健保署未公佈醫學會訂定之極端值數值、超收...

陳吉仲促銷斗六文旦強調今年特好吃 外銷達5千噸

進入文旦採收季，疫情影響有人無法與家人團聚，農委會為讓海內外民眾中秋與家人零距離，主委陳吉仲今天和立委劉建國促銷斗六文旦...

星宇推中秋節專機 張國煒：最近距離賞月

星宇航空公司董事長張國煒今天表示，公司在10月推出「星宇追月號」賞月專機，帶著民眾飛到高空用「最近距離賞月」，他坦言，在...

林佳龍簽署合作備忘錄 打造淡蘭古道成國際品牌

交通部觀光局與台灣千里步道協會於今天舉辦「淡蘭國家級綠道」公私協力國際推廣合作備忘錄簽署儀式。交通部長林佳龍說，政府共挑...

國際影音平台明年上半年開播 李永得:本周決定怎辦理

文化部致力打造國際影音平台。文化部長李永得今天受訪時表示，國際影音平台明年上半年一定可以開播，但會比原定的一月一日開播，...

擴散差+臭氧濃度上升 西半部淪陷空品預報「紅通通」

西半部空品拉警報！環保署空氣品質監測網指出，今天偏東南風，風速偏弱，西半部擴散條件差，汙染物易累積，且午後受光化作用影響...

文資研究中心將公布修復準則 建立國內彩繪保存系統

國內近年重視古蹟修復，觀念也逐漸修正，其中像是彩繪類過往經常有「修過頭」、「修得太新」等爭議，目前文化部文化資產局保存研...

八里限量心型柚吸睛 柚農林炳昌：成功率僅2、3成

新北市八里區每年推出限量心型柚，今年57歲的果樹產銷班班長林炳昌說，種植心型柚更需要花費精力，除了要挑選較大的柚子，還要...

熱門新聞

大溪韭菜田9月雪被遊客踐踏 農民怒：不用採收了

300元排雲餐被批如嚼蠟 玉管處：一定衞生營養均衡健康

「台灣觀巴」開闢南橫天池路線 出遊不用辛苦開車

全家聯手鼎泰豐推鮮食！內行首選蛋炒飯 百元以內吃得到

台灣阿嬤浴缸搬進新加坡地鐵 奪美高峰廣告銀獎

入秋首波鋒面！ 彭啟明：周五兩風對峙 到周末天氣出爐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。