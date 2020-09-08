車禍肋骨骨折還主動脈破裂 男大生術後一個月可打籃球

台中潘姓男大學生車禍重傷，主動脈破裂也有多處骨折，醫師進行主動脈支架置放手術，阻斷主動脈繼續出血，再由外科醫師進行腹部橫膈膜修補手術，和肋骨復位與骨釘固定等手術後，減緩傷者疼痛，快速復原，不到一個月，男大學生已出院且和朋友相約打籃球。

20歲潘姓男大生下雨天騎機車遇車禍，人被撞飛昏迷，緊急送到童綜合醫院急診室，人送到醫院時意識模糊，緊急氣管插管及左側胸管置放後，隨即進行電腦斷層檢查，發現患者左胸主動脈破裂、腹部橫膈膜破裂併氣腹、左側肋骨多處骨折併血胸，生命危在旦夕。

經外傷小組評估及緊急處理後，立即送至手術室，由心臟外科主任吳清文進行胸主動脈支架置放手術，即時阻斷主動脈出血；隔天再由一般外科羅鳴高醫師進行剖腹探查，胸腔外科張凱惟醫師接手進行腹部橫膈膜修補手術，避免日後造成腹腔器官位移至胸腔。

術後病人清醒，但左側胸壁劇烈疼痛導致左手不敢活動，經討論後再進行左側肋骨開放性復位併鈦合金骨板及骨釘內固定手術，大幅減緩患者呼吸或動作時的疼痛，復原快速，受傷住院14天後即可返家休養，不到一個月就可與朋友相約打籃球。

張凱惟醫師表示，患者是左側第4、5、6、7根肋骨骨折，傳統治療方式是藉由服用止痛藥等肋骨自行癒合，依病人年紀及骨折位移程度通常需要一至三個月，修復期間連呼吸或任何身體的動作都可能牽引胸廓而造成疼痛，因此當患者不敢用力呼吸或咳嗽時，恐造成痰液滯積在肺部而導致肺炎發生，另外還可能出現氣胸、血胸甚至膿胸等。

肋骨骨折雖然是胸部外傷或鈍傷中常見的情況，但其斷裂處的疼痛非常劇烈，雖然肋骨會自行癒合，但急性復原期間因無法正常呼吸與咳痰，容易出現危及生命的併發症，若肋骨錯位嚴重或多處骨折的病人，其癒合期恐更久而留下長久慢性疼痛的問題。