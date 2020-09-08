快訊

快來對生日日期！紙本藝Fun券 65萬幸運得主出爐

練身體前先練好法律：健身房消費糾紛頻傳，如何保護自己？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

十年23件鐵路立體化 不堪負擔加劇台鐵訂財務補償機制

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
目前施工中或已啟用主要立體化建設位置圖。圖／台鐵局提公
目前施工中或已啟用主要立體化建設位置圖。圖／台鐵局提公

為了消除鐵路沿線平交道之阻礙，提升地區交通安全，同時創造都市更新契機，近年來，各縣市政府紛紛推動鐵路立體化作業。根據台鐵統計，近十年共23案。龐大的建造及維護成本也讓台鐵負擔加劇。台鐵說，7月已訂頒「鐵路立體化及廊道平台建設財務虧損補償之協商機制」，期待與地方政府創造雙贏。

根據台鐵統計，目前共五案立體化工程已啟動，包含台北市區鐵路地下化東延南港計畫、台中段鐵路高架化、員林市區鐵路高架化、高雄市區鐵路地下化、台鐵高雄-屏東潮州捷運化。台南市區鐵路地下化、嘉義市區鐵路高架化等兩案施工中。台鐵都會區捷運化桃園段地下化、新竹大車站、嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫等三案則進入綜合規畫。

樹林鐵路立體化、鶯歌鐵路立體化、台鐵縱貫線竹北地區高架化、苗栗鐵路高架化、苗栗縣苑裡鎮鐵路高架化、大台中地區山海線鐵路雙軌高架化、彰化市鐵路高架化、斗六市區鐵路立體化、台南鐵路立體化延伸至永康地區、台南市新營至柳營地區鐵路立體化、枋寮大車站平台、宜蘭鐵路立體化、花蓮火車站至吉安干城車站間原線鐵路立體化等13案則在可行性研究階段。

台鐵說，為使地方政府所提計畫能合理估算台鐵局營運成本及收入，儘速達成共識，訂定財務補償機制，未來與地方政府協商溝通補償措施時將有所依循，有助於共同成就地方都市發展願景，創造雙贏。

依據交通部頒訂鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點規定，只要涉及台鐵局管有用地規劃及地方政府補償優惠措施，均需台鐵出具同意函。

台鐵局說，基於共同促進地方發展前提，在局長張政源上任後，化被動為主動，針對已完工之鐵路立體化地區，積極推動鐵路站區開發活化；尚未核定之鐵路立體化計畫，則主動盤點尚未開發但具開發潛力之資產，積極與地方政府進行溝通協商，並於今年建立財務虧損補償協商機制，該機制參採近年協商經驗並依據現行立體化要點繪製出流程圖，且進一步彙整相關作業指引。

台鐵局說，主要範疇包含立體化站區規畫、新增成本及收入分析、補償優惠措施相關構想及注意事項等，有助台鐵局與地方政府及早進行溝通協調，加速建設計畫審理作業。

台鐵局說，回顧國內都會區鐵路立體化建設，目前已完工建設主要位於大都會區，而中小型都市則以員林市區鐵路高架化較具代表性，無論立體化建設位於大都會區或中小型都市，都應該積極思考結合車站周邊土地整體開發規畫，方能提升計畫整體效益，並使外部效益內部化，如此亦可改善可能面臨因立體化所導致成本增加及營運虧損問題。

台鐵局表示，近年來地方政府所提鐵路立體化規劃範圍多屬中小型都市或是市區外圍城鎮立體化延伸計畫，其目的更著重於活化鐵路兩側土地，促進都市發展，提升環境品質及土地資源有效利用。然而，據運研所研究指出，中小型都市採用相同鐵路立體化型式時，每公里建造與營運維護成本亦與大型都會區相當，但因其運量較低，更易使局內財務負擔加劇。

台鐵局說，展望未來，透過建立財務虧損補償協商機制，可望提升計畫整體效益。在可增益收入的原則下，配合地方推動鐵路立體化建設。長遠來看，則有助於奠定永續經營的利基，並成就地方都市發展願景，共創雙贏。

2011年後，國內主要鐵路立體化建設。圖／台鐵局提供
2011年後，國內主要鐵路立體化建設。圖／台鐵局提供

台鐵 鐵路高架化 鐵路地下化

延伸閱讀

銜接市區、河濱自行車道 北市10年計畫南港今年先動工

彰南捷運還沒來 彰化往二林新闢快捷公車先行

桃園鐵路地下化核定 市府將成立鐵路地下化推動小組

大陸鐵路暑運 旅客4.56億人次

相關新聞

300元排雲餐被批如嚼蠟 玉管處：一定衞生營養均衡健康

作家劉克襄一篇形容300元排雲餐「味如嚼蠟」的臉書發文引起各方熱議，玉山國家公園管理處副處長盧淑妃上午表示，登山主要目的...

今仍有恐怖長浪！ 吳德榮：明起水氣增 有雨到下周一

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今各地多雲到晴，不過仍要留意長浪這個「無聲殺手」...

宜蘭第2條高快速道路露曙光 行政院指示交通部評估

國5運量已達飽和，塞車幾乎無解，宜蘭縣政府積極向中央爭取國5替代道路，獲行政院決定促請交通部啓動宜蘭及往返台北路廊改善進...

12題檢測你有危險情人嗎？ 亮紅燈務必求助

苗栗縣今年1到6月通報家庭暴力案件，兩造是親密關係，占了一半以上，防患於未然，縣府提供「親密關係紅綠燈-家庭暴力危機指數...

車禍肋骨骨折還主動脈破裂 男大生術後一個月可打籃球

台中潘姓男大學生車禍重傷，主動脈破裂也有多處骨折，醫師進行主動脈支架置放手術，阻斷主動脈繼續出血，再由外科醫師進行腹部橫...

十年23件鐵路立體化 不堪負擔加劇台鐵訂財務補償機制

為了消除鐵路沿線平交道之阻礙，提升地區交通安全，同時創造都市更新契機，近年來，各縣市政府紛紛推動鐵路立體化作業。根據台鐵...

七夕深夜陰莖折慘叫 醫師：要特別避免這些姿勢

七夕濃情密意，台南市立安南醫院再起今年七夕深夜，卻接到一名因為性交過於激烈，造成陰莖折斷的病例，讓竊喜的夜晚以慘叫及疼痛...

這款韓國防曬防水棒未經許可即銷售 衛部官員：將裁罰

市面許多化粧品都未依規定進行標示，台中市立法委員何欣純近日接獲檢舉，即要助理隨機從市場上購買，發現問題的確非常嚴重，上午...

台中評價最高！虹夕諾雅谷關入選米其林2020「四紅樓」

星野集團在台灣第一個奢華溫泉度假村「虹夕諾雅谷關」，於日前頒布及出版的《臺北臺中米其林指南2020》酒店評鑑中，榮獲象徵...

中秋假用路人好挫 林佳龍：替代道路調整公路補助更優

日前端午連假遇上國旅爆發，國五連塞32小時破紀錄，不少用路人「餘悸猶存」。面對即將到來的中秋及國慶連假，交通部長林佳龍說...

82歲翁腹部不適查出6.7公分肝腫瘤 苗醫進行首例肝切

苗栗縣82歲謝姓老翁腹部不適在診所看診服藥近1個月仍未見改善，日前到衛生福利部苗栗醫院肝膽腸胃科內科求診，醫師詳細問診並...

旗津黑沙玩藝節中秋連到國慶 首推潮水宴啖海鮮料理

高雄市的「黑沙玩藝節」今年為爭取中秋和國慶連假的國旅遊客，確定本月27日起到10月11日舉辦。雄市觀光局今天表示，今年的...

熱門新聞

大溪韭菜田9月雪被遊客踐踏 農民怒：不用採收了

300元排雲餐被批如嚼蠟 玉管處：一定衞生營養均衡健康

「台灣觀巴」開闢南橫天池路線 出遊不用辛苦開車

22年的歲月掰掰！「華國牛排館」即日熄燈落幕

台灣阿嬤浴缸搬進新加坡地鐵 奪美高峰廣告銀獎

限7天！藏壽司3款「松葉蟹壽司」登場 吃得到整隻蟹腳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。