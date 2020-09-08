十年23件鐵路立體化 不堪負擔加劇台鐵訂財務補償機制

為了消除鐵路沿線平交道之阻礙，提升地區交通安全，同時創造都市更新契機，近年來，各縣市政府紛紛推動鐵路立體化作業。根據台鐵統計，近十年共23案。龐大的建造及維護成本也讓台鐵負擔加劇。台鐵說，7月已訂頒「鐵路立體化及廊道平台建設財務虧損補償之協商機制」，期待與地方政府創造雙贏。

根據台鐵統計，目前共五案立體化工程已啟動，包含台北市區鐵路地下化東延南港計畫、台中段鐵路高架化、員林市區鐵路高架化、高雄市區鐵路地下化、台鐵高雄-屏東潮州捷運化。台南市區鐵路地下化、嘉義市區鐵路高架化等兩案施工中。台鐵都會區捷運化桃園段地下化、新竹大車站、嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫等三案則進入綜合規畫。

樹林鐵路立體化、鶯歌鐵路立體化、台鐵縱貫線竹北地區高架化、苗栗鐵路高架化、苗栗縣苑裡鎮鐵路高架化、大台中地區山海線鐵路雙軌高架化、彰化市鐵路高架化、斗六市區鐵路立體化、台南鐵路立體化延伸至永康地區、台南市新營至柳營地區鐵路立體化、枋寮大車站平台、宜蘭鐵路立體化、花蓮火車站至吉安干城車站間原線鐵路立體化等13案則在可行性研究階段。

台鐵說，為使地方政府所提計畫能合理估算台鐵局營運成本及收入，儘速達成共識，訂定財務補償機制，未來與地方政府協商溝通補償措施時將有所依循，有助於共同成就地方都市發展願景，創造雙贏。

依據交通部頒訂鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點規定，只要涉及台鐵局管有用地規劃及地方政府補償優惠措施，均需台鐵出具同意函。

台鐵局說，基於共同促進地方發展前提，在局長張政源上任後，化被動為主動，針對已完工之鐵路立體化地區，積極推動鐵路站區開發活化；尚未核定之鐵路立體化計畫，則主動盤點尚未開發但具開發潛力之資產，積極與地方政府進行溝通協商，並於今年建立財務虧損補償協商機制，該機制參採近年協商經驗並依據現行立體化要點繪製出流程圖，且進一步彙整相關作業指引。

台鐵局說，主要範疇包含立體化站區規畫、新增成本及收入分析、補償優惠措施相關構想及注意事項等，有助台鐵局與地方政府及早進行溝通協調，加速建設計畫審理作業。

台鐵局說，回顧國內都會區鐵路立體化建設，目前已完工建設主要位於大都會區，而中小型都市則以員林市區鐵路高架化較具代表性，無論立體化建設位於大都會區或中小型都市，都應該積極思考結合車站周邊土地整體開發規畫，方能提升計畫整體效益，並使外部效益內部化，如此亦可改善可能面臨因立體化所導致成本增加及營運虧損問題。

台鐵局表示，近年來地方政府所提鐵路立體化規劃範圍多屬中小型都市或是市區外圍城鎮立體化延伸計畫，其目的更著重於活化鐵路兩側土地，促進都市發展，提升環境品質及土地資源有效利用。然而，據運研所研究指出，中小型都市採用相同鐵路立體化型式時，每公里建造與營運維護成本亦與大型都會區相當，但因其運量較低，更易使局內財務負擔加劇。