快訊

快來對生日日期！紙本藝Fun券 65萬幸運得主出爐

練身體前先練好法律：健身房消費糾紛頻傳，如何保護自己？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

七夕深夜陰莖折慘叫 醫師：要特別避免這些姿勢

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市立安南醫院在七夕的深夜接獲陰莖骨折的案例。圖／安南醫院提供
台南市立安南醫院在七夕的深夜接獲陰莖骨折的案例。圖／安南醫院提供

七夕濃情密意，台南市立安南醫院再起今年七夕深夜，卻接到一名因為性交過於激烈，造成陰莖折斷的病例，讓竊喜的夜晚以慘叫及疼痛收場，醫師提醒，要特別避免某些性交的姿勢，像是女上男下的騎乘姿勢，最容易發生類似的意外。

安南醫院泌尿科醫師董聖雍表示，陰莖勃起靠的是海綿體組織充血，海綿體外包覆一層相當緻密的纖維組織稱之為白膜，陰莖勃起時血管充血就好比輪胎充氣一般，白膜則充當類似胎壁的功能，將血液侷限在白膜內側，從而達到膨脹變硬的效果。

董聖雍説，人類陰莖內並沒有骨頭，所謂的陰莖骨折是一種通俗的說法，其實是白膜因為外力撞擊破裂，造成血液從破口流出，就如同輪胎漏氣一般，海綿體的壓力便瞬間下降。

臨床上白膜破裂幾乎都是性交所引起，特別是一些特殊體位如騎乘式等女上男下的姿勢，若不小心撞擊力道過大壓力集中在陰莖上，便可能發生慘劇，通常病人會聽到清脆的破裂聲，緊接著伴隨劇烈疼痛、勃起消軟，並伴隨皮下瘀血及陰莖彎曲向受傷的對側，形狀就如同茄子一般。

董聖雍表示，若是發生白膜破裂，最重要的便是及早前往醫院就醫，由醫師評估是否需要緊急進行手術修補，千萬不要因為害羞而錯過治療時機。

受傷後需至少6周嚴格禁止任何性行為，使受傷的陰莖組織得以修復，經過治療後大部分的病人都可以重享魚水之歡。

常見的併發症則包括勃起硬度不足，白膜組織纖維鈣化形成斑塊造成疼痛，以及陰莖彎曲以致行房困難等，需要保持追蹤以便日後進一步治療。

董聖雍提醒，性愛雖然美好而刺激，仍應保持適度的節制，減少嘗試粗暴的行為以及特殊的體位，以避免憾事的發生。

台南市立安南醫院在七夕的深夜接獲陰莖骨折的案例。圖／安南醫院提供
台南市立安南醫院在七夕的深夜接獲陰莖骨折的案例。圖／安南醫院提供

陰莖 醫師 七夕

延伸閱讀

影／福岡給台灣的情書 影片七夕上網大喊「我愛台灣」

愛在七夕… 「愛心」紅燈表白 一年一「杜」

謝和弦帶莉婭過七夕　曝店家賀卡內容網開罵「連婚外情都撈？」

賈靜雯七夕曝「床照」 男伴不是修杰楷還喊：滿滿愛！

相關新聞

300元排雲餐被批如嚼蠟 玉管處：一定衞生營養均衡健康

作家劉克襄一篇形容300元排雲餐「味如嚼蠟」的臉書發文引起各方熱議，玉山國家公園管理處副處長盧淑妃上午表示，登山主要目的...

今仍有恐怖長浪！ 吳德榮：明起水氣增 有雨到下周一

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今各地多雲到晴，不過仍要留意長浪這個「無聲殺手」...

宜蘭第2條高快速道路露曙光 行政院指示交通部評估

國5運量已達飽和，塞車幾乎無解，宜蘭縣政府積極向中央爭取國5替代道路，獲行政院決定促請交通部啓動宜蘭及往返台北路廊改善進...

12題檢測你有危險情人嗎？ 亮紅燈務必求助

苗栗縣今年1到6月通報家庭暴力案件，兩造是親密關係，占了一半以上，防患於未然，縣府提供「親密關係紅綠燈-家庭暴力危機指數...

車禍肋骨骨折還主動脈破裂 男大生術後一個月可打籃球

台中潘姓男大學生車禍重傷，主動脈破裂也有多處骨折，醫師進行主動脈支架置放手術，阻斷主動脈繼續出血，再由外科醫師進行腹部橫...

十年23件鐵路立體化 不堪負擔加劇台鐵訂財務補償機制

為了消除鐵路沿線平交道之阻礙，提升地區交通安全，同時創造都市更新契機，近年來，各縣市政府紛紛推動鐵路立體化作業。根據台鐵...

七夕深夜陰莖折慘叫 醫師：要特別避免這些姿勢

七夕濃情密意，台南市立安南醫院再起今年七夕深夜，卻接到一名因為性交過於激烈，造成陰莖折斷的病例，讓竊喜的夜晚以慘叫及疼痛...

這款韓國防曬防水棒未經許可即銷售 衛部官員：將裁罰

市面許多化粧品都未依規定進行標示，台中市立法委員何欣純近日接獲檢舉，即要助理隨機從市場上購買，發現問題的確非常嚴重，上午...

台中評價最高！虹夕諾雅谷關入選米其林2020「四紅樓」

星野集團在台灣第一個奢華溫泉度假村「虹夕諾雅谷關」，於日前頒布及出版的《臺北臺中米其林指南2020》酒店評鑑中，榮獲象徵...

中秋假用路人好挫 林佳龍：替代道路調整公路補助更優

日前端午連假遇上國旅爆發，國五連塞32小時破紀錄，不少用路人「餘悸猶存」。面對即將到來的中秋及國慶連假，交通部長林佳龍說...

82歲翁腹部不適查出6.7公分肝腫瘤 苗醫進行首例肝切

苗栗縣82歲謝姓老翁腹部不適在診所看診服藥近1個月仍未見改善，日前到衛生福利部苗栗醫院肝膽腸胃科內科求診，醫師詳細問診並...

旗津黑沙玩藝節中秋連到國慶 首推潮水宴啖海鮮料理

高雄市的「黑沙玩藝節」今年為爭取中秋和國慶連假的國旅遊客，確定本月27日起到10月11日舉辦。雄市觀光局今天表示，今年的...

熱門新聞

大溪韭菜田9月雪被遊客踐踏 農民怒：不用採收了

300元排雲餐被批如嚼蠟 玉管處：一定衞生營養均衡健康

「台灣觀巴」開闢南橫天池路線 出遊不用辛苦開車

22年的歲月掰掰！「華國牛排館」即日熄燈落幕

台灣阿嬤浴缸搬進新加坡地鐵 奪美高峰廣告銀獎

限7天！藏壽司3款「松葉蟹壽司」登場 吃得到整隻蟹腳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。