七夕深夜陰莖折慘叫 醫師：要特別避免這些姿勢

七夕濃情密意，台南市立安南醫院再起今年七夕深夜，卻接到一名因為性交過於激烈，造成陰莖折斷的病例，讓竊喜的夜晚以慘叫及疼痛收場，醫師提醒，要特別避免某些性交的姿勢，像是女上男下的騎乘姿勢，最容易發生類似的意外。

安南醫院泌尿科醫師董聖雍表示，陰莖勃起靠的是海綿體組織充血，海綿體外包覆一層相當緻密的纖維組織稱之為白膜，陰莖勃起時血管充血就好比輪胎充氣一般，白膜則充當類似胎壁的功能，將血液侷限在白膜內側，從而達到膨脹變硬的效果。

董聖雍説，人類陰莖內並沒有骨頭，所謂的陰莖骨折是一種通俗的說法，其實是白膜因為外力撞擊破裂，造成血液從破口流出，就如同輪胎漏氣一般，海綿體的壓力便瞬間下降。

臨床上白膜破裂幾乎都是性交所引起，特別是一些特殊體位如騎乘式等女上男下的姿勢，若不小心撞擊力道過大壓力集中在陰莖上，便可能發生慘劇，通常病人會聽到清脆的破裂聲，緊接著伴隨劇烈疼痛、勃起消軟，並伴隨皮下瘀血及陰莖彎曲向受傷的對側，形狀就如同茄子一般。

董聖雍表示，若是發生白膜破裂，最重要的便是及早前往醫院就醫，由醫師評估是否需要緊急進行手術修補，千萬不要因為害羞而錯過治療時機。

受傷後需至少6周嚴格禁止任何性行為，使受傷的陰莖組織得以修復，經過治療後大部分的病人都可以重享魚水之歡。

常見的併發症則包括勃起硬度不足，白膜組織纖維鈣化形成斑塊造成疼痛，以及陰莖彎曲以致行房困難等，需要保持追蹤以便日後進一步治療。