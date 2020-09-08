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台中評價最高！虹夕諾雅谷關入選米其林2020「四紅樓」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「虹夕諾雅」是星野集團代表性的奢華品牌。圖／星野集團提供
「虹夕諾雅」是星野集團代表性的奢華品牌。圖／星野集團提供

星野集團在台灣第一個奢華溫泉度假村「虹夕諾雅谷關」，於日前頒布及出版的《臺北臺中米其林指南2020》酒店評鑑中，榮獲象徵「頂級舒適享受」的「四紅樓」（Four Red Pavilions）評等，同時也是台中新入榜飯店中評價最高的旅宿。

米其林每年由匿名評審員以嚴格的評選制度，挑選名列指南的旅館與餐廳，是業界備受認可的國際權威指南。在推薦當地酒店時，評比標準和餐廳星數不同，而是以其特有的方式給分，餐廳的評分為一至三顆星，酒店評鑑則以「樓房」（Pavilion）數量區分等級，分別是1房（尚算舒適）、2房（舒適）、3房（很舒適）、4房（頂級的舒適享受）、5房（傳統風格的奢華）；而房子顏色又分為紅色和黑色，紅色代表在該等級中「更為舒適宜人」，比黑房子等級評價更高。本次「虹夕諾雅谷關」獲得的是「四紅樓」（Four red pavilions）殊榮。

今年台中地區首次納入米其林評選範圍，也是虹夕諾雅谷關開幕滿周年，虹夕諾雅 谷關總經理田川直樹表示，非常榮幸能夠獲得「Four Red Pavilions」的肯定，除了感謝，今後也將持續與谷關地區的居民合作，共同努力發掘台灣的文化魅力，提供讓旅客印象深刻的頂級住宿體驗。

星野集團創業於1914年，原先是由星野嘉助氏在長野縣輕井澤町開設的旅館。第四代經營者星野佳路氏將其轉型為旅館營運公司，致力於推廣各地特色及精緻的日式服務，於2001年後急速成長，現在國內外擁有40間以上的住宿設施。集團目前經營五個各具特色的品牌，分別是精緻奢華的「虹夕諾雅」，溫泉旅館「界」，親子渡假村「RISONARE」，都市觀光旅館「OMO」以及無拘無束的「BEB」。

群山環繞的溫泉渡假村「虹夕諾雅谷關」，是虹夕諾雅品牌第二所海外設施，也是星野集團首次在臺灣打造的頂級溫泉渡假村。圖／星野集團提供
群山環繞的溫泉渡假村「虹夕諾雅谷關」，是虹夕諾雅品牌第二所海外設施，也是星野集團首次在臺灣打造的頂級溫泉渡假村。圖／星野集團提供
建築設計展現當地特色，透過日式的精緻服務，讓旅客忘卻日常的喧囂。圖／星野集團提供
建築設計展現當地特色，透過日式的精緻服務，讓旅客忘卻日常的喧囂。圖／星野集團提供

酒店 米其林 溫泉旅館

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