中秋假用路人好挫 林佳龍：替代道路調整公路補助更優

日前端午連假遇上國旅爆發，國五連塞32小時破紀錄，不少用路人「餘悸猶存」。面對即將到來的中秋及國慶連假，交通部長林佳龍說，公總會提出國5替代道路，也會有公路補助優惠票價。另1968App也會整合國5跟台9線，民眾可即時掌握路況資訊。據了解，公總將於下午下午公布調整後的北花路線票價補助，以及替代道路。

針對連假將至，交通部高公局祭出南下高乘載管制時間提前一小時，以及國五南下石碇和坪林南向入口交流道封閉等應戰，外界頻頻建議的「差別費率」，跟過往連假都一樣。

林佳龍今天上午接受媒體聯訪時表示，針對中秋跟雙十連假疏運，交通部跨單位開過多次會議，陸續公布新的措施。先前高公局針對國5匝道儀控、交流道開放措施、高乘載和免費時段都有改變，特別是針對1968App，連結國5、台9線整合，掌握即時路況資訊。

林佳龍說，今天公路總局會針對替代道路，國5、台9線、台2線等路段，讓民眾了解大眾公共運輸可以減少高速公路負荷。

林佳龍說，很大挑戰是到宜蘭花蓮後在地轉乘接駁，透過補助優惠票價，完成最後一哩路。公路客運的站、火車站，可以進行接駁跟轉乘服務，讓大家無縫接軌，搭乘火車或是客運，就可方便到達旅館，以及旅遊目的地，提供更好分流選項。

他表示，特別是國道5號跟公路相關資訊平台加以整合，未來高公局、公路總局兩套資訊系統要整合，還有雙鐵，讓公共運輸資訊方便取得，還會有優惠票價方便搭乘。