82歲翁腹部不適查出6.7公分肝腫瘤 苗醫進行首例肝切

苗栗縣82歲謝姓老翁腹部不適在診所看診服藥近1個月仍未見改善，日前到衛生福利部苗栗醫院肝膽腸胃科內科求診，醫師詳細問診並抽血、超音波檢查，不僅發現他有C型肝炎，還有一顆6.7公分大的肝臟腫瘤，經協助轉至外科，院方與病人、家屬充份溝通後決定進行肝切除手術，術後恢復良好出院，後續將做C肝治療及定期追蹤檢查，這也是苗栗醫院首次進行的肝臟腫瘤切除手術。

部立苗栗醫院外科醫師蔡家揚指出，肝切手術與肝臟移植是根除性療法，一般而言，腫瘤超過3公分就不適合做肝癌消融術及酒精注射治療，因考慮到患者年紀較大，也不適合做肝臟移植，因此決定採取肝切手術，若是病人不考慮手術，腫瘤可做動脈栓塞治療。

蔡家揚說，肝臟是沉默的器官，一旦出現明顯徵兆，通常已經是肝癌末期，因此，如有B、C肝炎及酒精性肝硬化，最重要的是每3到4個月要定期檢查，這樣才能在腫瘤小的時候及早治療，如果等到有症狀時才就診，有些腫瘤已經9到10公分，甚至破裂，這種情況通常治療效果都不好。

他指出，有肝硬化或長過腫瘤的病人分為高危險群、超高危險群，開刀順利恢復後也是超高危險群，須每3到4個月回診定期做超音波及抽血檢查，一般切除成功如在2年內沒有復發，5年存活機會約是七成。

蔡家揚提醒民眾，有長期喝酒、肝功能異常、BC型肝炎、肝硬化病史，建議3至6個月要到肝膽腸胃內科定期抽血及超音波追蹤，才能達到及早發現、及早治療、效果好的目標。

此外，健保自去年1月起全面給付C型肝炎全口服新藥治療，苗栗醫院配合政策積極推動C肝篩檢與治療，去年有115人申請C肝新藥治療，且已完治，今年至8月底也有69人申請治療，其中52人已完成用藥療程，持續進行後續追蹤照護，成效良好，鼓勵鄉親如有任何關於BC型肝炎自我照護或C肝全新口服藥治療相關疑問，都可與苗醫衛教室肝炎個管師聯繫，洽詢專線037-261920轉2103或2104。