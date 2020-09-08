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宜蘭第2條高快速道路露曙光 行政院指示交通部評估

聯合報 / 記者戴永華/即時報導
宜蘭縣政府針對改善台2濱海公路，提出截彎取直及路廊高架的改善方案。圖/縣府提供
宜蘭縣政府針對改善台2濱海公路，提出截彎取直及路廊高架的改善方案。圖/縣府提供

國5運量已達飽和，塞車幾乎無解，宜蘭縣政府積極向中央爭取國5替代道路，獲行政院決定促請交通部啓動宜蘭及往返台北路廊改善進行規畫，並提出國壅塞替代方案，使得宜蘭第2條高快速道路終於露出曙光。

宜蘭縣政府今在縣務會議說明此案，根據交通處表示，縣政府曾經在一個多月前向交通部提出台二省道改善計畫，構想是福隆至大里段截彎取直，並配合頭城到大里段的高架，可以縮短台北到宜蘭的距離，避開環境敏感區帶。但交通部日前回覆縣政府，必須視車流情況再評估高架必要性，而且經費由縣政府自行籌措。

行政院政委吳澤成昨天召開中央與地方重大建設溝通平台會議，縣政府表示，國5已經飽和，無法負荷龐大的運量，長久以來壅塞尚無解決方案，今年端午節更塞車長達32小時，聯繫北宜的台九線北宜公路腹地不足，唯有從台二線想辦法著手改善，縣府已經預先在明年編列800萬元，準備做可行性評估。

吳澤成聽取縣府爭取建議，與會人員討論後，指示「請交通部著手啟動宜蘭往返台北路廊改善規畫，提出國道5號壅塞替代方案」，終於使爭取宜蘭第2條高快速道路獲得突破。

地方民代今天得知此事紛紛表示樂觀其成。縣政府表示，大里至頭城段的既有省道台2線進行道路改善(約17.5公里)，可串聯新北貢寮區至宜縣頭城鎮行駛的高架快速道路，以時速80公里計算，可使國道5號頭城交流道至貢寮的旅行時間，縮短為25分鐘；至貢寮後可行走台2丙線銜接至國道1號，提升宜蘭與新北區南北向聯絡的交通服務。

縣政府表示，中央已經決定由交通部進行紓解用塞的替代道路評估，不過縣政府也會委託專業單位進行評估，中央與地方再尋求共識，擬訂最佳解決方案。

縣政府交通處長黃志良今天在縣務會議說明，改善台2線截彎取直及路廊高架方案。記者戴永華/攝影
縣政府交通處長黃志良今天在縣務會議說明，改善台2線截彎取直及路廊高架方案。記者戴永華/攝影
吳澤成指示，請交通部著手啟動宜蘭往返台北路廊改善規畫，提出國道5號壅塞替代方案，終於使爭取宜蘭第2條高快速道路獲得突破。 圖/縣府提供
吳澤成指示，請交通部著手啟動宜蘭往返台北路廊改善規畫，提出國道5號壅塞替代方案，終於使爭取宜蘭第2條高快速道路獲得突破。 圖/縣府提供

貢寮 國道 行政院

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