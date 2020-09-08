旗津黑沙玩藝節中秋連到國慶 首推潮水宴啖海鮮料理

高雄市的「黑沙玩藝節」今年為爭取中秋和國慶連假的國旅遊客，確定本月27日起到10月11日舉辦。雄市觀光局今天表示，今年的黑沙玩藝節有許多亮點，包括首次由沙雕高手創作的9米長大型沙雕，還結合旗津海鮮首推「旗津潮水宴」，優惠遊客品嘗海陸料理，要參加潮水宴的民眾，即日起即可報名。

高雄市觀光局長周玲妏說，為提供中秋、國慶兩個連假期間全國遊客好去處，黑沙活動確定本月27日（周日）到10月11日（周日）舉行，將邀請「八三夭樂團」和多個時下流行樂團，用最「潮」音浪接力演出。

黑沙活動之前，近期會開放旗津部分水域，安排立式划槳、衝浪等多樣水域活動，邀請遊客一同感受旗津黑沙、碧海、藍天的獨特魅力；今年還首次舉辦「旗津潮水宴」，接受民眾自費報名大啖海鮮料理。旗津潮水宴報名網址https://reurl.cc/A87nNe!

觀光局同時邀請鳳山衛武營彩繪村最夯打卡點-「歡迎來我的房間」書牆的創作者楊惟竹在旗津星空隧道進行環境藝術創作外，沙雕部分也將由素有「沙雕王子」之稱的陳坤田領軍創作，包括一座長達9米的大型沙雕。