助傷友站立復健 南投醫院將引進外骨骼機器人

機器人科技崛起，衛生福利部南投醫院鎖定醫療復健領域，擬引進高科技機器輔助復健的新治療模式，將透過外骨骼機器人輔助中風、脊髓損傷或外傷性腦損傷等失去運動功能的患者，搭配傳統復健治療，提升復健質量讓其恢復得更好更快。

南投醫院指出，輕巧堅韌的科技材料增加，其中外骨骼機器人科技從軍事用途逐漸走向醫療復健領域，而該復健醫療應用在中風、脊髓損傷或外傷性腦損傷而失去運動功能的病患中，已有大量研究可證明了神經可塑性的原理。

南投醫院復健科主任周建文說，中風、脊髓損傷或外傷性腦損傷等患者雖失去運動功能，但大腦在受傷後能自我重組，從而補償遭受傷害區域的能力，隨時間流逝，喪失能力能被大腦其他區域或脊髓中剩餘的神經纖維所接管，而可能獲改善。

由此可見，神經復健在影響神經系統重組中的重要性，多樣化治療則對恢復喪失的功能很重要，只不過，機器人輔助訓練仍須經過專業人員評估，通常適用於像中風、巴金森氏症、脊髓或外傷性腦損傷等認知功能良好的運動功能障礙者。

南投醫院物理治療師張鈞渝則表示，經研究發現，常規物理治療若能配合機器人輔助步態訓練，對亞急性中風患者的運動功能具有正向影響，在步行速度、節奏、步長和平衡方面的表現，對照實驗後發現，優於常規訓練組。