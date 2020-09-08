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旅行社門市掀關門潮 林佳龍：編列12億支持數位轉型

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部長林佳龍。記者曹悅華／攝影
交通部長林佳龍。記者曹悅華／攝影

新冠肺炎疫情衝擊旅遊業，旅行社掀起實體門市關門潮，易遊網全台17家門市有七家關門，雄獅旅遊截至8月底也收攤12間，預計今年底會再關18間。隨著國際旅遊仍無法解封，關門風暴恐會持續擴大。對此，交通部長林佳龍說，將編列12億支持業者做數位轉型。

根據觀光局統計，旅行社申請停業、解散情形，前年共有八家申請停業、49家解散；去年為18家申請停業、25家解散；今年統計至8月底，計有18家申請停業，30家解散，合計占旅行業家數比率約百分之一點五。

針對旅行社門市掀關門潮，旅行社接連倒閉，林佳龍上午接受媒體聯訪時表示，疫情衝擊，比原先預期久，影響更深遠，短期提出紓困振興措施，有效減緩衝擊，紓困1.0、2.0讓觀光旅遊業者度過難關，爭取時間做轉型跟升級，希望立法院趕快開議審查紓困3.0，讓業者可以照顧員工，更重要是進行轉型跟升級。

林佳龍說，旅行社也有不斷推出新的產品，像是跳島郵輪，還有旅行社走向精緻、高端旅遊，提高增加附加價值，更吸引觀光遊客。為支持做數位觀光跟數位轉型，交通部從特別預算、前瞻預算，還有2025年台灣觀光中長期預算，編列12億元，希望旅行社透過自己組合遊程，包含食宿遊購行，讓產品愈來愈多，由旅行社跟旅行業者來提供。數位轉型過程因應未來網路，包含線上訂票還有更多種服務。

林佳龍說，疫情促使觀光旅遊業者加速轉型，樂見其成，也全數輔導。未來不只是勞力密集，也結合包含高科技，線上線下虛實整合服務，創造更大商機跟附加價值。

旅行社 林佳龍 疫情

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