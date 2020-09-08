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影／婦人罹肺腺癌 標靶治療後不需再坐輪椅

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
衛福部豐原醫院胸腔內科主任邱振峰和患者開心比勝利手勢說吃標靶藥後可以行走自如。圖/豐原醫院提供
衛福部豐原醫院胸腔內科主任邱振峰和患者開心比勝利手勢說吃標靶藥後可以行走自如。圖/豐原醫院提供

66歲的羅姓婦人今年2月初因為腳痛、爬樓梯容易喘、心跳加快到醫院心臟內科就診後，意外發現自己罹患肺腺癌，導致呼吸困難情形發生，經基因檢測並使用標靶藥物治療後，原本還要坐輪椅就診的她，現在已經可以自己走路。

羅婦表示，未治療前，爬樓梯很容易喘，心跳常常100下以上，當時以為是心臟出了問題，沒想到是罹患肺腺癌，幸好符合標靶藥物治療的條件，經標靶治療及電療28次，一個多月後，體力慢慢恢復、已經可以自己走路不用別人攙扶。

衛福部豐原醫院胸腔內科主任邱振峰表示，羅女初期看診時都是坐輪椅到門診，當時的她身體非常虛弱、食慾也不好、整個人非常瘦弱無力，現在吃得好、體重增加、體力恢復，也慢慢回到以往正常生活起居。

豐原醫院精準實驗室主任姜淑芬博士表示，目前有很多癌症治療都有標靶藥物，如果沒有先檢測患者身上哪個基因產生變異，即便使用標靶治療也是無效。

初次治療後，產生基因抗藥突變或是治療反應不佳的患者，仍需要做後續精準基因檢測，相關的檢測費用需要患者自費，目前健保給付癌症患者一生僅給付一次檢測費用，希望政府未來能增加給付次數。

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