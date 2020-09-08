影／婦人罹肺腺癌 標靶治療後不需再坐輪椅

66歲的羅姓婦人今年2月初因為腳痛、爬樓梯容易喘、心跳加快到醫院心臟內科就診後，意外發現自己罹患肺腺癌，導致呼吸困難情形發生，經基因檢測並使用標靶藥物治療後，原本還要坐輪椅就診的她，現在已經可以自己走路。

羅婦表示，未治療前，爬樓梯很容易喘，心跳常常100下以上，當時以為是心臟出了問題，沒想到是罹患肺腺癌，幸好符合標靶藥物治療的條件，經標靶治療及電療28次，一個多月後，體力慢慢恢復、已經可以自己走路不用別人攙扶。

衛福部豐原醫院胸腔內科主任邱振峰表示，羅女初期看診時都是坐輪椅到門診，當時的她身體非常虛弱、食慾也不好、整個人非常瘦弱無力，現在吃得好、體重增加、體力恢復，也慢慢回到以往正常生活起居。

豐原醫院精準實驗室主任姜淑芬博士表示，目前有很多癌症治療都有標靶藥物，如果沒有先檢測患者身上哪個基因產生變異，即便使用標靶治療也是無效。

初次治療後，產生基因抗藥突變或是治療反應不佳的患者，仍需要做後續精準基因檢測，相關的檢測費用需要患者自費，目前健保給付癌症患者一生僅給付一次檢測費用，希望政府未來能增加給付次數。