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婦人愛吃炸物 大腸鏡查出可能癌變的鋸齒狀腺瘤

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科醫師曾晟恩說，患者平時喜愛吃臭豆腐，偶爾也會吃炸雞、烤肉，雖然知道對身體不好，但總是改不了口。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科醫師曾晟恩說，患者平時喜愛吃臭豆腐，偶爾也會吃炸雞、烤肉，雖然知道對身體不好，但總是改不了口。圖／亞洲大學附屬醫院提供

台中一名39歲婦人平時愛吃炸物，近期因腹部悶脹、排便不順及排血便前來就醫，經大腸鏡檢查後在大腸處發現有一鋸齒狀腺瘤，於是立即在手術中切除，避免日後癌化風險，讓她放下心中大石。

亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科醫師曾晟恩說，患者平時喜愛吃臭豆腐，偶爾也會吃炸雞、烤肉，雖然知道對身體不好，但總是改不了口，直到出現上述狀況，才趕緊就醫檢查，但她過去曾剖腹產兩次，聽到要做大腸鏡，一度相當緊張，所幸全程順利，也提高大腸鏡檢查影像的清晰度。

他說，大腸癌是台灣十大癌症死因第3名，其中大腸息肉根據癌變機制，可分為增生性息肉、無蒂鋸齒狀腺瘤和傳統鋸齒狀腺瘤，後兩者有癌變的可能性。

根據患者的病理報告，顯示為「無蒂鋸齒狀腺瘤」，位於大腸近端，在內視鏡影像上呈現平坦且顏色較接近腸背景色，因出現在腸壁褶皺，經常被黏液層覆蓋，可能貌似未清腸乾淨的糞便渣，使息肉界線不清楚，容易因忽略而未切除，再加上許多人重複篩檢的意願低，故時間一久，很容易產生大腸間隔癌。

曾晟恩指出，新式「免麻醉減痛大腸鏡」以水代替原本的空氣，將大腸撐開，改善充氣造成乙狀結腸變彎的情況，有助於減輕大腸鏡通過轉彎處時的疼痛，並由醫師單人操作內視鏡。此外，使用用藍、綠光照射組織，使黏膜表層細微的血管型態對比更強烈的特性，透過偵測棕色病變區域，可揪出早期病灶。

他提醒，當出現間斷性血便、腹部悶脹、腹痛、體重減輕、貧血等症狀時應特別留意，有可能為腸息肉所致，應即時赴醫接受大腸鏡檢查，並遵守醫囑治療，並定期追蹤，才能降低息肉癌變的可能性。

息肉 患者 醫師 大腸癌

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