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入秋首波鋒面！ 彭啟明：周五兩風對峙 到周末天氣出爐

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
入秋首波鋒面將來襲。聯合報系資料照
入秋首波鋒面將來襲。聯合報系資料照

入秋首波鋒面將來襲。天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，今西半部留意空氣污染，午後陣雨增多將漸轉不穩定，周五出現鋒面的形式。

彭啟明說，今天清晨北部的溫度，平均而言，比昨天22到23度相比，大約多了三度，達到25到26度，主要是雲量略多加上因為海神颱風帶動的偏北風也逐步減弱，秋涼的感覺告一段落，這幾天溫度會逐步回升，中午仍要注意略高溫，有機會到34到35度。

彭啟明表示，海神颱風已經到中國東北，也逐漸變性，將轉為溫帶氣旋，對東北的黑龍江與吉林都會有當地的暴雨到大暴雨的衝擊。而這颱風北上後，太平洋高壓開始有重新向西推進的趨勢，但還不夠強，邊緣已經推到到台灣東南邊，加上西南季風的低壓帶逐漸往台灣附近延伸，台灣正位於高低壓之間，轉為偏東南到偏南風。

他說，要留意目前位於中國南方附近的水氣，將逐步往東推進，水氣略多，今天開始就容易有山區的午後雷陣雨發展，周三四隨著低壓帶往台灣附近延伸，台灣附近也將轉為偏西南風，水氣更多也略不穩定，除了山區有午後熱對流外，迎風面的中南部也偶有局部短暫降雨機會，不排除有較大的雷陣雨出現。

彭啟明表示，周五時，北方有偏北風南下，配合上原有的低壓，開始會有些類似南北風的交會出現鋒面的形式出現，但這時候還不夠強，還不像典型的秋天鋒面系統，已經有東北風和西南風對峙的形態出現，還不夠完整，周四到周五間的變化值得留意，天氣可能略不穩定一些，要留意午後雷陣雨發展及各地的短暫陣雨會出現。

彭啟明說，周末台灣附近的天氣將轉為偏東北風，加上中國南方有水氣東移接近台灣，各地雲量偏多，除了短暫陣雨外，還有靠山區有熱對流發展可能，周末活動需要多留意，屬於晴時多雲偶陣雨的天氣。

他表示，近期東亞進入一個盤整期，尚未有低壓或擾動立即發展的趨勢，但這時候仍是颱風發展的旺季，雖然今年這十個颱風都很巧合沒直接登陸台灣，但適時的加強防颱準備，持續的再精進作為才是在颱風季降低損害的最佳防護策略，也是面對氣候變遷下極端化天氣的正確態度。

彭啟明說，這幾天台灣附近的大氣條件相當穩定，西半部的大氣擴散條件不佳，加上光化反應，臭氧濃度在白天容易偏高，也衍生細懸浮微粒，這就類似典型秋冬季的空污現象，也提醒該注意空氣污染的問題了。

彭啟明 颱風 天氣動態

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