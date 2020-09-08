老農遭虎頭蜂蟄傷送醫 捕蜂公司：無颱風蜂巢及工蜂多

昨天農曆白露，時序入秋，虎頭蜂築巢活躍，嘉義縣政府委外捕蜂捉蛇的民間公司必麥農牧科技公司說，至今無颱風登陸，風雨未攪碎虎頭蜂巢，蜂巢及工蜂增加；邱姓網友在臉書社群貼文指稱，日前她父親務農遭虎頭蜂螫傷住院。

邱姓網友說，「父親因從事農務工作，不慎被虎頭蜂螫傷，送聖瑪爾定醫院急救，家父因年事已高，又有心肺等慢性疾病，因此聽從院方建議住加護病房觀察，今早探望父親精神不錯，螫傷部位疼痛也已緩和，大大讚美院方白衣天使們親切溫柔，左一聲阿公右一聲阿公，逗得他老人家忘了疼痛，感謝聖瑪爾定醫護團隊」。

捕蜂受理通案仍是119，今年虎頭蜂活躍提早，中埔鄉36歲陳姓男子6月11日下午與堂哥到瑞豐村果園工作，遭蜂螫到臉頰，未看到毒蜂，過10分就陷入昏迷，消防局中埔分隊獲報送醫搶救，檢警相驗遺體，判定過敏性休克致死，因陳男被毒蜂螫到宣告死亡，短短不到1小時。

必麥農牧公司說，全縣有47人員負責18鄉鎮市捕蜂捉蛇業務，至今無風災，每月約25至30件捕蜂案件，以山區鄉鎮居多，蜂巢比去年大又多，工蜂提早成長，捕蜂人員受理消防局轉報案件，會穿專業安全捕蜂衣捕蜂，虎頭蜂以黃腰虎頭蜂約占9成最多。

遇虎頭蜂攻擊，如何自保？消防人員說，在野外遇虎頭蜂，不要招惹牠們，或蹲下，或繞道而行；若一旦被虎頭蜂攻擊，「應該馬上逃跑而不是蹲下」，虎頭蜂不會因為人蹲下而不攻擊。