聽新聞
test
0:00 / 0:00
老農遭虎頭蜂蟄傷送醫 捕蜂公司：無颱風蜂巢及工蜂多
昨天農曆白露，時序入秋，虎頭蜂築巢活躍，嘉義縣政府委外捕蜂捉蛇的民間公司必麥農牧科技公司說，至今無颱風登陸，風雨未攪碎虎頭蜂巢，蜂巢及工蜂增加；邱姓網友在臉書社群貼文指稱，日前她父親務農遭虎頭蜂螫傷住院。
邱姓網友說，「父親因從事農務工作，不慎被虎頭蜂螫傷，送聖瑪爾定醫院急救，家父因年事已高，又有心肺等慢性疾病，因此聽從院方建議住加護病房觀察，今早探望父親精神不錯，螫傷部位疼痛也已緩和，大大讚美院方白衣天使們親切溫柔，左一聲阿公右一聲阿公，逗得他老人家忘了疼痛，感謝聖瑪爾定醫護團隊」。
捕蜂受理通案仍是119，今年虎頭蜂活躍提早，中埔鄉36歲陳姓男子6月11日下午與堂哥到瑞豐村果園工作，遭蜂螫到臉頰，未看到毒蜂，過10分就陷入昏迷，消防局中埔分隊獲報送醫搶救，檢警相驗遺體，判定過敏性休克致死，因陳男被毒蜂螫到宣告死亡，短短不到1小時。
必麥農牧公司說，全縣有47人員負責18鄉鎮市捕蜂捉蛇業務，至今無風災，每月約25至30件捕蜂案件，以山區鄉鎮居多，蜂巢比去年大又多，工蜂提早成長，捕蜂人員受理消防局轉報案件，會穿專業安全捕蜂衣捕蜂，虎頭蜂以黃腰虎頭蜂約占9成最多。
遇虎頭蜂攻擊，如何自保？消防人員說，在野外遇虎頭蜂，不要招惹牠們，或蹲下，或繞道而行；若一旦被虎頭蜂攻擊，「應該馬上逃跑而不是蹲下」，虎頭蜂不會因為人蹲下而不攻擊。
遇到虎頭蜂攻擊，絕對不能用手拍打、揮舞，用衣物或帽子先護住頭部，盡量壓低身體、快步跑離現場，若附近有草叢則可躲入等待蜂群離開，萬一被叮咬可以趕快用尿液行急救，盡量不要穿太鮮豔的衣服進入山區。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言