今仍有恐怖長浪！ 吳德榮：明起水氣增 有雨到下周一

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今各地多雲到晴，不過仍要留意長浪這個「無聲殺手」。明起水氣漸增，到下周一都水氣多。

吳德榮說，昨大溪漁港發生釣客落海的不幸事件，雖然海神颱風昨晨8時已登陸韓國，但其在海面上所激起的長浪，仍以重力波的速度向四周傳遞。接近海岸時，後浪追上前浪，由於浪的堆疊，常造成浪高突然增大。

他表示，當時岸邊並無強風，比東北季風的瘋狗浪更難察覺，故防不勝防，是無聲殺手。每當有颱風在鄰近海域，甚至於強颱於1千公里以外通過時，皆應注意中央氣象局長浪的警示，切莫掉以輕心。

吳德榮表示，今晨紅外線雲圖顯示，稀薄雲層從台灣海峽移入，對天氣影響不大，但阻礙輻射冷卻作用，今晨低溫較昨晨上升了3、4度之多。

吳德榮說，最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今日各地仍為多雲時晴，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，花東亦有局部短暫陣雨的機率；中午前後微熱。今日各地區氣溫：北部23至35度、中部23至35度、南部22至35度、東部20至35度。馬祖及東海岸仍有長浪，海邊活動需注意。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明水氣漸增、大氣趨不穩定，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨發展，部分平地受影響。周四至下周一台灣在低壓環境內，水氣多、大氣不穩定；午後各地有局部陣雨或雷雨的機率，其他時間亦有局部短暫陣雨的機率；北台灣白天氣溫略降。