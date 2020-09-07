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特殊色口罩一片貴實名制5倍 這款原料最貴
台灣疫情趨緩口罩買氣卻高，甚至有人為了買特殊顏色口罩排隊，近期愛馬仕橘口罩又掀起網友熱議。各大通路及藥局逐漸形成口罩行銷新手法，不僅推預購，也會提前預告特殊色口罩上架時間，吸引許多民眾關注，不過特殊顏色口罩一片高達30元，不織布公會理事長解密原料有價差。
日前口罩生產大廠推出防疫紀念包，5片口罩配上口罩套一包149元，四款顏色分階段限量開賣，通路商店早上10點營業，有民眾為了買到特殊色，清晨4點就在排隊，有人是蒐集做紀念，也有人是跟風熱潮來搶購。
根據三立新聞網報導，特殊花紋、顏色款式口罩，光是不織布原料有價差，「一般藍綠色一公斤140~150元左右，特殊色像橘色黃色賣到200~300」，若是印刷簡單的小熊插畫，原料布一公斤大約300元，而迷彩花紋因為疊色複雜，原料翻倍一公斤要價600元。
不織布公會理事長陳世中表示，原料顏色不一樣，量就可能有限，如果不能大量量產，單價自然就會高，但是提及一片口罩賣到30元的部分，陳世中婉轉指出「這個...這可能是盤商，我知道我們工廠出來不會這麼貴」。
後疫情時期，民眾在非藍即綠的口罩中開始尋找特殊色口罩，永和有一家藥局老闆表示，如今因防疫做得不錯，民眾在購買上也開始挑顏色，口罩如今已成為時尚的一環，也成為民眾在服飾穿搭上考量的一部分。
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