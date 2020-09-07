快訊

食藥署正式預告豬肉萊劑殘留量 晚間悄上網

聽新聞
test
0:00 / 0:00

特殊色口罩一片貴實名制5倍 這款原料最貴

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為市面上所販售非醫用的各種顏色口罩，價格比實名制還高昂。記者陳易辰／攝影
圖為市面上所販售非醫用的各種顏色口罩，價格比實名制還高昂。記者陳易辰／攝影

台灣疫情趨緩口罩買氣卻高，甚至有人為了買特殊顏色口罩排隊，近期愛馬仕橘口罩又掀起網友熱議。各大通路及藥局逐漸形成口罩行銷新手法，不僅推預購，也會提前預告特殊色口罩上架時間，吸引許多民眾關注，不過特殊顏色口罩一片高達30元，不織布公會理事長解密原料有價差。

日前口罩生產大廠推出防疫紀念包，5片口罩配上口罩套一包149元，四款顏色分階段限量開賣，通路商店早上10點營業，有民眾為了買到特殊色，清晨4點就在排隊，有人是蒐集做紀念，也有人是跟風熱潮來搶購。

根據三立新聞網報導，特殊花紋、顏色款式口罩，光是不織布原料有價差，「一般藍綠色一公斤140~150元左右，特殊色像橘色黃色賣到200~300」，若是印刷簡單的小熊插畫，原料布一公斤大約300元，而迷彩花紋因為疊色複雜，原料翻倍一公斤要價600元。

不織布公會理事長陳世中表示，原料顏色不一樣，量就可能有限，如果不能大量量產，單價自然就會高，但是提及一片口罩賣到30元的部分，陳世中婉轉指出「這個...這可能是盤商，我知道我們工廠出來不會這麼貴」。

後疫情時期，民眾在非藍即綠的口罩中開始尋找特殊色口罩，永和有一家藥局老闆表示，如今因防疫做得不錯，民眾在購買上也開始挑顏色，口罩如今已成為時尚的一環，也成為民眾在服飾穿搭上考量的一部分。

口罩 疫情

延伸閱讀

快搶！ 中衛4款特殊色口罩 北市107家全聯限量販售

新北12家口罩廠專案勞檢 加利9日首受檢

國家隊口罩過勞？ 新北：中央速檢討放寬工時

防加利中國製口罩混入 高市查494家藥局未發現

相關新聞

醫師公會全聯會介入 醫材爭議演變為代表權世代之爭

健保署六月中宣布八大類醫材自付差額「上限值」，引發醫界抗議不尊重醫學會，驚動府院高層緩頰，衛生福利部部長陳時中親自出面宣...

星宇將推6班中秋包機僞出國 粉絲大喊：帶我去月球

偽出國正流行，星宇航空今年將推出中秋包機，預計10月1、2日再推出「星宇追月號」飛行體驗，每日3班共6班，帶乘客2020...

長榮航空「類出國專案航班2.0」尋找名「嫦娥」的旅客

類出國正夯。長榮航空父親節推出「類出國專案航班」後獲好評，空中作畫「愛心」及「比讚」加碼彩蛋，令乘客驚喜。因此推出超前部...

西半部空氣品質一片紅 臭氧累積惹禍估10日改善

環保署表示，今天西半部空氣品質多處達紅色警示，主要因素是臭氧累積，明天預估空氣品質仍會維持類似情況；預估10日起有鋒面降...

台灣阿嬤浴缸搬進新加坡地鐵 奪美高峰廣告銀獎

「馬賽克磁磚、鐵窗花、藍白拖」，觀光局創意行銷台灣小鎮，用車廂廣告把懷舊的台灣古早味阿嬤浴缸搬進新加坡地鐵，8月底勇奪美...

特殊色口罩一片貴實名制5倍 這款原料最貴

台灣疫情趨緩口罩買氣卻高，甚至有人為了買特殊顏色口罩排隊，近期愛馬仕橘口罩又掀起網友熱議。不過特殊顏色口罩一片高達30元，不織布公會理事長解密原料有價差，「工廠出去不可能太貴，認為是盤商見市場有需求才愈賣愈貴」...

星宇航空：預計10月1、2日再推星宇追月號飛行體驗

疫情持續影響，國內暫緩觀光團出團，航空客運營收暫時是回不來，長榮航空今天一口氣宣布到2021年的類出國包機布局；星宇航空...

【鴿集拉污染／下】糞從天降惹蟲蟲危機 大樓住戶過敏甚至腦膜炎

都市野鴿問題，集合式大樓的住戶感受最深刻。許多大樓陽台、窗台有野鴿進駐，鴿子一層一隻棲息，鴿糞從天而降，不僅難以閃避，乾燥後的粉末隨風飄揚，汙染晾曬的乾淨衣物，吸入後也會有過敏、細菌感染等問題。寄生在野鴿身上的禽蟎、鴿蠅，隨冷氣管線入侵室內，更爆發「蟲蟲危機」。

桃園登革熱本土案例增至15例 中聖里19歲少年確診

桃園登革熱疫情未退，桃園市政府衛生局今天公布再確診1例本土登革熱案例，為居住在桃園區中聖里的19歲少年，累計至今桃園市已...

大鵬灣帆船生活節 打造賽艇遊憩基地

「大鵬灣港是國家的珍寶，將成為南台灣海洋休閒遊艇及帆船的重要基地！」大鵬灣帆船生活節7日宣告啟動，25日起至10月4日將展開10天活動，包括帆船比賽、遊艇展示及海灣市集等；交通部次長王國材說，大鵬灣的潟湖環境多風少浪，將打造其成為南台灣最亮眼的海洋休閒度假園區。

8月桃機旅客10.3萬人次 遠不及疫情前單日均量

桃園國際機場公司統計，8月桃機入出境旅客有10.3萬人次，比7月成長約20%，但仍遠不及新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，...

又增1例本土登革熱 疑與桃園長安里群聚有關

衛福部疾病管制署宣布，台灣新增1例本土登革熱病例，為桃園市桃園區中聖里10多歲男性，初步推測感染地為其住家及補習班等地，...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。