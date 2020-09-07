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星宇將推6班中秋包機僞出國 粉絲大喊：帶我去月球

聯合報 / 記者彭宣雅/台北即時報導
星宇航空今年將推出中秋包機，預計10月1、2日再推出「星宇追月號」飛行體驗，每日3班共6班，帶乘客2020飛向月球，明月共賞。圖／星宇航空提供
星宇航空今年將推出中秋包機，預計10月1、2日再推出「星宇追月號」飛行體驗，每日3班共6班，帶乘客2020飛向月球，明月共賞。圖／星宇航空提供

偽出國正流行，星宇航空今年將推出中秋包機，預計10月1、2日再推出「星宇追月號」飛行體驗，每日3班共6班，帶乘客2020飛向月球，明月共賞。

星宇航空表示，繼星宇箱STARBOX 登陸計劃、重返地球後，從地球出發，將有近千名旅客可親身感受「追月航線」的大彩蛋驚喜，締造今年以來最靠近月球的超近距離體驗，「星宇追月號」飛行體驗，有機會於機上享用到下一季「 商務艙聯名餐點 」，並有機會獲得已絕版的「 星宇箱1.0 」。

星宇航空表示，飛行體驗行程及開賣日期尚未確定，近期將在粉絲專業公開，敬請期待。

星宇迷在粉絲專頁留言，「喔麥尬，又要面臨搶票的地獄了嗎？」，也有粉絲說「能不能國慶也飛一趟？許願中...」，更以星宇迷吶喊「帶我到月球」，希望能搭機一起喝茶賞月。

星宇航空

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星宇航空：預計10月1、2日再推星宇追月號飛行體驗

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