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地表最強一打四媽媽的秘訣！用鮮奶雞蛋布丁創意甜點滿足四胞胎！

文 / 王祥非

身為父母，最煩惱的就是孩子食慾不佳、挑食；更擔心選錯食物，讓孩子吃進熱量卻沒吃進健康。對有「最強媽媽」之稱、照顧四胞胎的蕭亞芝來說，更是「疲累翻4倍」，護理師背景的她有一套自己的選食標準來照顧寶貝們。

多樣食物探索，避免孩子挑食

蕭亞芝說，四胞胎現在2歲8個月大，對什麼事情都充滿好奇心，特別是甜點、零食，她會趁孩子們現在對什麼都感到新奇、好玩時，盡量在食物上多給她們一些刺激，避免以後挑食。

要照顧四胞胎，嚴選天然食物特別重要。 圖／聯合線上 提供
要照顧四胞胎，嚴選天然食物特別重要。 圖／聯合線上 提供

例如，之前曾幫四胞胎準備山東饅頭加蛋，就會發現孩子們會開始有不同的吃法，雖然準備過程很燒腦，但可以從中觀察孩子喜歡什麼或不喜歡什麼，接下來就可以知道怎麼調整。

嚴選天然成分 父母最安心

因為堅持嚴選天然、能安心給孩子吃的食材，蕭亞芝為四胞胎準備的甜點，第一選擇就是成分標示單純的義美鮮奶雞蛋布丁。

義美鮮奶雞蛋布丁用義美優質鮮乳製成，使用真正的雞蛋，1顆雞蛋僅可製作2杯布丁，透過烘烤而成的烤布丁，口感紮實，甜而不膩；不添加膠、色素、人工安定劑及防腐劑，成分簡單、安心、好吃，可以聞到奶香和蛋香氣。

簡單食材可以搭配出千萬變化甜點滿足4胞胎的味蕾

怎麼用義美鮮奶雞蛋布丁滿足四胞胎？蕭亞芝說明，其實四胞胎外型雖然很像，但在吃方面每一個都有自己的個性與想法，只要買義美鮮奶雞蛋布丁，再搭配一些水果與簡單食材，就可搭配出千變萬化的安心甜點：

四種吃法
1.鮮奶雞蛋布丁綜合水果盤：
布丁搭配切丁的火龍果、奇異果、香蕉、蘋果、哈密瓜、藍莓等，不僅容易動手做，視覺和營養也都滿分。

鮮奶雞蛋布丁水果盤在視覺和味覺都享受。 圖／聯合線上 提供
鮮奶雞蛋布丁水果盤在視覺和味覺都享受。 圖／聯合線上 提供

2.綜合QQ鮮奶雞蛋布丁冰：
布丁搭配葡萄乾、紅白小湯圓、珍珠粉圓、堅果果乾，再蓋上剉冰，口感大大滿足，也可以客製成不同孩子喜歡的食材。

軟嫩布丁搭配豐富食材，質感和美味度up up。 圖／聯合線上 提供
軟嫩布丁搭配豐富食材，質感和美味度up up。 圖／聯合線上 提供

3.熱壓鮮奶雞蛋布丁吐司：
兩片土司中間壓上布丁，軟嫩鮮甜的綿密口感，是孩子下午茶或早餐最佳選擇。

鮮奶雞蛋布丁熱熱吃，綿密在口裡化開。 圖／聯合線上 提供
鮮奶雞蛋布丁熱熱吃，綿密在口裡化開。 圖／聯合線上 提供

4.酪梨布丁鮮奶：
酪梨搭配義美鮮奶雞蛋布丁和義美鮮奶一起打成果汁，喝起來更香甜濃順。

超營養的酪梨布丁鮮奶，大人孩子都適合。 圖／聯合線上 提供
超營養的酪梨布丁鮮奶，大人孩子都適合。 圖／聯合線上 提供

布丁百百種，要選就選最安心的

身為四胞胎的母親，又是護理師，蕭亞芝為孩子選食物，都會認真看上面的成分說明，市面上很多布丁都是用替代物來調味，但義美鮮奶雞蛋布丁真材實料，使用義美鮮奶和雞蛋，成分簡單，讓媽媽很放心。

DIY鮮奶雞蛋布丁創意甜品，親子感情更提升。 圖／聯合線上 提供
DIY鮮奶雞蛋布丁創意甜品，親子感情更提升。 圖／聯合線上 提供

在準備義美鮮奶雞蛋布丁DIY甜點過程中，也是很好的親子互動時光，孩子還可以｢玩｣出百變的布丁吃法，營養滿分同時，親子關係更緊緊相依。現在，馬上安排一天跟孩子一起動手做吧。

選擇更安心的食物成分是四胞胎媽媽的育兒重要原則。 圖／聯合線上 提供
選擇更安心的食物成分是四胞胎媽媽的育兒重要原則。 圖／聯合線上 提供

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