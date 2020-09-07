又增1例本土登革熱 疑與桃園長安里群聚有關

衛福部疾病管制署宣布，台灣新增1例本土登革熱病例，為桃園市桃園區中聖里10多歲男性，初步推測感染地為其住家及補習班等地，可能跟日前桃園長安里群聚有關，也不排除社區中可能存在不顯性感染者。為防範疫情擴散，衛生單位已安排於個案住家及活動地進行孳生源清除、病媒蚊密度調查及緊急成蟲化學防治。

疾管署今天下午舉行臨時記者會，疾管署副署長莊人祥表示，台灣新增一例本土登革熱，為居住桃園市桃園區中聖里10多歲男高中生。個案8月29日因出現發燒及肌肉痠痛等症狀，而至診所就醫，因反覆發燒於31日再次就醫並收治住院，住院期間出現紅疹，經登革熱NS1快篩陽性，由醫院採檢通報後，確診為登革熱第一型；目前住院治療中。

據疾管署統計，今年截至目前國內累計16例本土登革熱病例，15例居住桃園市，1例居住新北市，多為桃園市桃園區長安里群聚個案。另累計58例境外移入病例，感染國家以印尼、菲律賓及越南等東南亞國家為多。

莊人祥說，此個案主要活動地在住家和補習班，但由於他與8月30日公布第15例本土個案之住家與活動地相距不到200公尺，都是登革熱第一型，初步研判本案感染可能與桃園區長安里群聚有關。

對於長安里群聚一直擴大，莊人祥說，目前有一些散發的個案，因人是會活動的，有些人可能有不顯性感染，當時雖針對病歷做擴大採檢，但可能有漏掉，或有經過群聚的地方，或是當地有帶病媒蚊病毒還沒清除，這些情況都有可能。目前在個案住家附近查獲積水容器八件，其中四件有孑孓，都有開立稽督單要求改善。