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跟著風箏去旅行！石門1日遊試手氣 1兩風箏金飾帶回家
2020新北市北海岸國際風箏節受新冠肺炎疫情影響，國外選手無法入境，市府改辦「箏愛北海岸，跟著風箏去旅行」活動，9月推出石門1日遊4種行程各2梯次，每梯次38人，8日起接受報名。參加者可抽獎，首獎是1兩重的風箏造型金飾。
石門區長林俊宏表示，9月是風的季節，每年這個季節登場的石門風箏節活動，今年受疫情衝擊，國外選手無法來台，所以改辦跟著風箏去旅行，推出4種不同主題的1日遊搭配風箏DIY活動。
跟著風箏去旅行石門1日遊分成走讀石門之旅、茶山飄香之旅、一日小農之旅、網美超好拍之旅4條路線，8日開始報名，每種行程各2梯次，每梯次38人，每人收費699元，1人限報名1梯次，報名網址：https://www.beclass.com/m/rid=2443dc75f50cdb1471f2。
石門區公所表示，配合1日遊活動，特別打造風箏造型1兩金飾，提供參加民眾抽獎，獎品另有住宿券、石門阿里磅紅茶、40吋液晶電視等。
跟著風箏去旅行石門1日遊出發時間和行程如下：
走讀石門之旅（9/16、9/25）：北海岸探索館、石門風箏公園、英芳飯店（午餐）、百年梯田、嵩山社區、石門洞、北海岸愛之船。
茶山飄香之旅（9/18、9/23）：北海岸探索館、石門風箏公園、英芳飯店（午餐）、採茶體驗、製茶過程導覽、雲頂茶莊、茶山步道、白日夢Tea&Caf、石門婚紗廣場。
一日小農之旅（9/19、9/27）：北海岸探索館、青山瀑布、出磺口農場(午餐)、石門風箏公園、石門婚紗廣場。
網美超好拍之旅（9/24、9/26）：伊莉莎海灘咖啡館、麟山鼻步道、北海岸愛之船（午餐）、石門風力發電站、金剛宮四面佛文物館、富貴角燈塔、石門風箏公園。
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