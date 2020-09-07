「台灣觀巴」開闢南橫天池路線 出遊不用辛苦開車

南橫公路高雄天池段今年元旦開放通車，考量山區交通管制與路幅狹窄不易停車，茂林國家風景區管理處配合觀光局啟動「台灣觀巴」南橫天池路線，提供一日遊或二日遊的套裝遊程，遊客免去長途開車之苦，也不用擔心山上無處停車。茂管處指出，為推廣新遊程，提供100份農特產品贈送報名二日遊的遊客。

受八八風災影響，南橫公路桃源梅山口以上路段對外封閉長達十年，民眾無緣親近天池、長青祠與中之關古道等景點；直至今年元旦才恢復通車，每周四天時間開放遊客上山（周二與周四除外），人車可以通行梅山口至天池路段，下午3點前必須淨空。

台灣觀巴「桃源中之關古道遊程」有二種選擇，一日遊先到六龜十八羅漢山體驗「台灣小桂林」景色，上山後漫步「中之關古道」，下午返回六龜品茗；二日遊行程先參觀六龜著名寺廟「諦願寺」，夜晚入住民宿，隔日清晨才出發到天池，走完「中之關古道」後回到「新威森林公園」喝咖啡。

茂管處指出，「中之關古道」全程3.5公里，步道內林相優美，步行其中，宛如置身龍貓的故鄉，見證布農族群遷徒與日治警備道路，是一趟兼具生態與人文史蹟的景點，全程走完約2至3小時。

處長簡慶發指出，為推廣古道遊程，茂管處提供100份在地農特產品贈送二日行程遊客；山區路途遙遠，建議遊客可先到六龜寶來、不老或桃源梅蘭、梅山部落住一晚，隔天才有充裕時間漫步古道。

「台灣觀巴」依據路線不同，最低出團人數不一，報名詳情可查詢「台灣觀巴」官網，或電話洽詢免付費旅遊諮詢熱線0800-011765。此外，山區步道部分路段崎嶇起伏，並非老少咸宜，報名者須考量自身體能，也要準備登山健行裝備才能開心出遊。

天池居高臨下，山景壯闊秀麗，「長青祠」主要是祭拜開路殉職的工作人員。圖／茂管處提供

中之關古道是關山越嶺古道的一小部分，中之關駐所所遺址已無建物，現場設立解說牌。圖／本報資料照

天池既是地名也是高山湖泊名稱，海拔2280公尺，湖水終年不枯竭。圖／茂管處提供