火星衝日、土木閃耀 恆春半島星空吶喊9月19日登場

想知道什麼是「火星衝日」與「土木閃耀」嗎？屏東縣政府第8年舉辦「2020恆春半島星空吶喊」將在9月19日下午5時半在滿州鄉小墾丁渡假村舉行，今年星空吶喊將可觀測到三顆「super star」土星、木星與火星，邀請民眾一起感受天空之美，開啟對天文科普的學習興趣與火花。

屏東縣政府今年整合教育處、城鄉發展處、衛生局、國內天文團體、生態人文社團及本縣天文聯盟學校等機關學校能量辦理星空吶喊活動，衛生局舉辦星空健走，整合動態活動與靜態體驗。

今年的活動現場有星空詩詞創作作品朗誦表演，由科學教育資源中心及協辦單位將提供天文望遠鏡與天文專家指導觀星技巧，借助天文望遠鏡觀賞火星的白色極冠，同時也可觀賞木星表面地形及土星光環，現場也有天文科學闖關活動，讓孩子們在歡樂中學習天文。

2020年特別選定接近「火星衝日」日期舉辦恆春半島星空吶喊，讓熱愛天文的師生及民眾能夠一次仰望火星、土星、木星三大行星，在恆春半島感受充滿濃濃詩意的星空與天文科學知識；現場提供37隻望遠鏡讓民眾觀賞，防疫期間，現場提供護目鏡，與酒精消毒。