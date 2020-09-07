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車禍斷肢瀕死 李男經高醫及高市消防人員聯手搶回性命

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
經歷重大車禍命在旦夕的李姓男子（輪椅者）撿回一命康復後，與重大外傷存活者和參與救護的高醫團隊及消防人員開心比出生生不息的手勢。記者王昭月／翻攝
經歷重大車禍命在旦夕的李姓男子（輪椅者）撿回一命康復後，與重大外傷存活者和參與救護的高醫團隊及消防人員開心比出生生不息的手勢。記者王昭月／翻攝

高雄64歲李姓騎士今年6月遭汽車衝撞，斷肢留在機車上，緊急送醫時也因失血過多失去呼吸、心跳，經高雄市消防隊及高雄醫學大學附設中和紀念醫院接力搶救，送進加護病房仍併發多重器官衰竭，昏迷指數只剩3分且瀕臨死亡，但醫護團隊不放棄救治，歷時39天後他終於回復清醒並脫離呼吸器，已康復出院。

高醫外傷及重症外科與台灣外傷醫學會在合辦的外傷教育課程中分享兩名經歷生死瞬間的病例，車禍斷肢的李姓騎士是其中之一，當日他坐輪椅等待裝置義肢現身說法，特別感謝消防同仁及高醫醫療團隊的救命之恩。高醫外傷團隊及外傷醫學會也表示，將與高市衛生、消防局展開推廣訓練課程，強外化急救量能，「救急救難一起來」。

另一名20歲郭姓大學生，2年半前發生重大車禍，由屏東轉診到高醫時，骨盆嚴重骨折、雙腿骨折、肝臟撕裂，並有出血性休克，命在旦夕，最後也幸運脫險，目前已能行走，返回校園念社工系，將來希望透過自己的經歷，幫助其他傷患。

高醫外傷及重症外科主任陳昭文表示，重大外傷連續12年居國人10大死因的第6位，也是24歲以下國人死亡原因的第一位。其實病患透過到院前及到院後的團隊合作，可大幅減少死亡事故。值得注意的是，發生嚴重外傷時，如果未能及時控制出血，病患可能在5分鐘內死亡，這類死亡病例約占35%。

陳昭文說，2012年美國桑迪胡克小學發生槍擊案後，美國外科醫學會發現許多傷患是死於未能控制的出血，即開始推動出血控制課程，2015年獲得白宮的支持，希望藉課程訓練出更多的美國民眾，能在第一時間對外傷病患提供及時的出血控制，搶救更多生命。

經歷重大車禍命在旦夕的李姓男子（輪椅者），在高雄市消防人員及高醫重大外傷科醫護接力醫治下，撿回一命。記者王昭月／翻攝
經歷重大車禍命在旦夕的李姓男子（輪椅者），在高雄市消防人員及高醫重大外傷科醫護接力醫治下，撿回一命。記者王昭月／翻攝

高醫 車禍 骨折 事故 義肢

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