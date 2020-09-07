大溪韭菜田9月雪被遊客踐踏 農民怒：不用採收了

桃園市大溪百公頃韭菜專區現在正是開花期，也獲得「九（韭）月雪」美名，吸引許多遊客賞花、美拍，不過也連日尤其是假日，傳出韭菜田被踐踏，農民辛苦耕種要銷往市場的韭菜受損，荷包也少賺不少，產銷班班長林開行和班員向農會、農業局反應，甚至有人在市長鄭文燦臉書留話，要求市府重視。

農民說，站在田埂或外圍、馬路拍照沒關係，就是有人為了拍出最美的照片、影片，直接踩在韭菜上面，還有人躺下來，留個人形的印子，韭菜就這樣被壓斷沒辦法收成，再不制止誰也不敢保證整片田的韭菜都不用採收了。

韭菜田被遊客踐踏消息傳出後，農業局和大溪警分今天連忙了解情況，呼籲遊客參觀和拍照的時候，不要為了取景進入

網路上傳出農民在鄭文燦市長臉書留話「鄭市長，你只會顧你的觀光，你有沒有想過我們農民的辛苦」，指出一些拍照的遊客趁農民不在時，很自私直接踩在開花的韭菜上面，還有人躺在上面拍，連晚上都有人偷採韭菜花，「如果是你（鄭文燦）種的田你作何感想」。

雖然臉書已經找不到相關留話，但是大溪韭菜花田遭踐踏是事實，農業局中午發聲明稿，強調民眾為了攝影自行踏入韭菜田並損毀農作物，已觸犯民法侵權行為並需賠償。

農業局表示，將製作警告標語，提醒遊客注意，並協調轄區派出所加強巡邏，絕不容許偷拔韭菜花的情形。另外，市府今年沒舉辦韭菜花相關活動。