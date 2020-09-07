男子草藥偏方治痔瘡 沒好轉反腫脹像芒果

新竹一名60歲男性長痔瘡，大便腫痛流血已長達10年，因害怕手術會造成肛門受損或是失禁等問題，遲遲不敢接受治療，反而尋找草藥偏方，導致痔瘡腫脹成約10公分芒果，甚至表面發生潰爛情形，疼痛難忍才求醫，經醫師以減痛痔瘡微創手術開刀治療，疼痛問題馬上獲得改善，痔瘡病兆都切除乾淨，男子隔天就出院。

中國醫藥大學新竹附設醫院大腸直腸外科主任沈名吟也提到另一個案，一名30歲婦女懷孕約20周，罹患痔瘡造成貧血，長達5年頭暈目眩，體力變差，經檢測，孕婦血紅素只有3g/dL，低於一般正常女性的12g/dL，若不緊急開刀，可能影響胎兒。

一般醫師對孕婦比較不建議侵入性治療高風險手術，但基於母嬰安全，沈名吟以減痛微創手術治療後，不只解決孕婦貧血問題，在手術過程，也發現病患的痔瘡長出原位癌，藉由手術切除腫瘤避免變成癌細胞，一次手術解決孕婦貧血和腫瘤2大問題，之後小寶寶也順利健康出生。

沈名吟指出，痔瘡是良性組織，讓肛門緊密不會漏氣、漏糞水，但是過度擠壓會造成鬆弛甚至脱出，一旦脱出會出現流血腫痛等症狀，甚至會導致貧血。排便時出現鮮紅色的血，肛門處有腫大異物感，觸痛或持續性疼痛等症狀，嚴重影響生活品質，建議盡速就醫，不要聽信偏方拖延，變成「玫瑰花盛開」的肛門。

沈名吟強調，傳統痔瘡手術創傷大，須半身麻醉，術後疼痛期及住院期較長，且肛門傷口不易平滑美觀；減痛微創痔瘡手術，病患接受舒眠麻醉以降低手術時的焦慮，傷口小且藏在肛門內，再精緻縫合，出血少、恢復快、疼痛減低，擺脫痔瘡的糾纏困擾。