李振輝用學霸的優越感「幫聾朋友搭橋」 化影響力於無形

李振輝，手語界稱他「七眉」（眉毛分叉特徵）。他是政府機關第一位手譯員；當過歷任總統候選人陳水扁、馬英九、蔡英文政見發表會的手譯；進到總統府當已故總統李登輝接見聽障人士的手譯；肺炎疫情期間，他常在中央流行疫情指揮中心幫衛福部長陳時中手譯，BBC記者全英文提問，難不倒他。

疫情記者會後被起底學霸背景，他覺得不舒服：「袂爽！好像認為這份工作不該有台大的人投入，不該有英文很好的人投入。真的不要再用『幫助』兩個字面對聽障朋友，因為施與受是不存在的，在這位置（手語翻譯），就要對自己的專業負責。」

受刑人女兒的謝謝

手語翻譯，一份沒有聲音、沒有財富、沒有鎂光燈的工作，多數人沒興趣，李振輝一做超過三十年。建中、台大法律系畢業，他不當律師或法官、不賺高薪，心甘情願投入不穩定且低薪的手譯！他服務的不是富豪顯貴，而是聽覺或語言障礙者。

「有次到法院幫聽障朋友做手語翻譯，這案子我跟了一年多，清楚他是被冤枉的，還是要保持中立，最後他入獄了，半年後，他女兒想盡辦法打電話到台北市社會局說要找一位手譯的『大叔』，我接過電話，『爸爸說很謝謝你，很誠懇的翻譯，他知道你眼神的關心！』」

其實李振輝不習慣、也不喜歡別人感謝。他把手譯當成一門專業，愈低階、愈刻板，愈需要高學歷的人投入。

同理不同情 他是我兄弟

結緣手譯，從他高二說起。高中同學是手語社長，缺咖，他情義相挺，參加聾人協會活動，「在那當下，反而變成我是聾人，他們不是，因為我無法跟他們溝通！」李振輝不諱言建中學生有學霸的優越感「居然有我不懂的東西！」從那天起，他們開始自學，翻書比劃，和同學都不講話，改用手語，但不通就是不通，最後乾脆繳學費。

別校高中男生看著穿建中制服的李振輝經常比手語，忍不住問他，「同學，你真的聽不到嗎？」李振輝一邊說、一邊比手語：「對啊！我是啟聰學校保送建中的。」

別人不做的 都是機會

李振輝大學就在淡江大學當手語社老師，決定不考律師或法官之後，他攻讀淡江歐洲研究所，碩士論文研究英國福利制度，那時的圖書館還找不到資料，也沒有網路和google，他跑去台北市社會局「習慣自己找答案」，公務員對他印象深刻，因為沒看過研究生來社會局翻資料。

當台北市社會局開出全國第一個手語翻譯員的約聘職缺，他立即投遞履歷。「難得有機會進到公務體系，建置手語翻譯服務系統，當然要試看看。」也因為當研究生時，單槍匹馬到社會局找資料的身影讓社會局面試官印象深刻，他也順利成為全國政府機關第一位手譯員。「別人不做的，都是機會！」。

由於手譯員的職場條件欠佳、案源不穩，多數手譯員很難全職投入，截至2020年6月，全國也只有504人有合格的手譯員證照。李振輝如何和手譯夥伴努力撕掉社會偏見，建置手語翻譯服務系統？

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