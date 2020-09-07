台中火車站「三代同堂」 110年前遺構原汁原味保留

台中火車站是全國首座且唯一「三代同堂」的車站，交通部鐵道局多斥資1.2億元、用2年施工「原汁原味」保留第一代台中火車站遺構，整建工程即將完工，交通部長林佳龍表示，車站「存舊立新」不只一味追求時尚，還保有歷史記憶，成為穿越時空的大車站。

目前使用中的台中火車站2018年啟用，但施工過程中卻發現1905年興建的台中火車站第一代車站遺構，時任台中市長的林佳龍向交通部鐵道局爭取保留。

鐵道局為此更改車站設計，多花1.2億元辦理古蹟保存，近日即將完工，未來將納入台鐵局鐵道文化園區整合規劃，台中車站成為全國唯一「三代同堂」的火車站。林佳龍勘查現場後一再強調，遺構前方的倉庫群可以保存運用，規劃休憩咖啡館、青年文創駐點，欣賞火車站與親近歷史現場。

遺構上方的台中車站第三月台，也因保貿文史遲至今年8月才啟用，未來可增加車流與人流。

交通部長林佳龍指出，大車站計畫包括打通大智路、綠空鐵道等五項，前者即將完工，而後者的北段，因市府遭遇困難停止執行，但未來台鐵將以「天空之城」招商計畫，透過空中廊道串聯三井LALAPORT與「帝國糖廠湖濱生態園區」他強調，觀光客一到火車站，不必下到平面就可步行四通八達。

林佳龍今日與立法委員黃國書、市議員江肇國，訪視台中車站第三月台、第一代車站遺構保存時指出，鐵道觀光、鐵道文化、鐵道經濟，讓台中大車站更有亮點，三代同堂的車站在台灣是唯一，台灣縱貫線南跟北在台中通車，都市的發展重在於存舊立新，城市的光榮感要能連結過去和未來，以及在既有的文化及空間設計中創新。