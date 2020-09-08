快訊

華為余承東：鴻蒙手機最快明年出 有80％安卓水準

王金平：蔡總統不希望擦槍走火 國民黨需扮重要角色

聽新聞
test
0:00 / 0:00

讓千千也著迷的味道～20大台北涼麵「醬濃郁+麵Q彈」吃起來

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

抓住夏天尾巴吃一波！

雖然已經九月分了，但天氣仍是熱得讓人吃不下飯，這時大家最喜歡的就是清涼爽口的涼麵啦！不管你是喜歡清爽型還是濃厚夠味型，一定要配小黃瓜、胡蘿蔔還是雞絲，只要攪拌一塊再稀哩呼嚕的大吃一口，夏天的美味就是如此簡單！

前陣子連美食水水千千都特地到台北特家名店大吃涼麵，在網路上掀起熱烈討論，今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數劇關鍵引擎》，以網友熱議與Google評分各50%的20大台北涼麵排行，快來手刀跟上一天吃一家，吃到秋天也不怕！

image source：YouTube／千千進食中

涼麵

第十名：陳家涼麵

開業超過三十年的陳家涼麵一直是台北涼麵名店之一，不只報章雜誌報導歷歷在目，更是許多明星的愛店，最棒的是，陳家涼麵除了週日店休外，其餘時間24小時營業不打烊，是你三餐宵夜的好夥伴！還有一點很酷的事情，就是陳家涼麵的麵條會先「吹電風扇再吹冷氣」，這樣做的目的是為了降溫又不破壞口感，沁涼彈牙的麵條讓你一吃就回味無窮～

地址：台北市松山區南京東路五段123巷29號

延伸閱讀：拳頭硬了！讓人崩潰的十大職場靠北同事

image source:臉書

第九名：劉媽媽涼麵

位在市民大道上、京華城旁邊的劉媽媽涼麵同樣是松山區的熱門美食，風靡程度甚至被網友虧說沒吃過就別說去過市民大道囉～劉媽媽涼麵的特色在於帶有蒜香的麻醬與「俗閣大碗」的豪爽，點一碗小的涼麵份量就令不少網友感到滿足，是在京華城看完電影後續攤的好選擇。

地址：台北市松山區市民大道五段37號

延伸閱讀：吃出一片小天地！十大IG美食「微網紅」排行　吃貨、店家必追

image source:臉書

第八名：戴記福建涼麵

小編先大提醒！戴記福建涼麵沒有招牌，請認明「富錦街427號」的路牌，不然走過錯過可別怪小編啊～喜歡涼麵又想嘗試多樣化的料理，可以試試他們的榨菜肉絲涼麵，吃起來相當有口感，普通的麻醬涼麵吃起來也很清爽，重點是要搭配那物超所值的肉骨湯，50元就能吃到滿滿的肉，真的是民生社區內少見的高CP美食。

地址：台北市松山區富錦街427號

延伸閱讀：海綿寶寶竟然不是海綿？5大隱藏秘密、15大比奇堡「自由的靈魂」瘋狂大集合

image source:臉書

第七名：屏東任家涼麵

屏東任家涼麵發跡於屏東，能開四、五家分店真的很厲害，但我們不用跑那麼遠，到台北松山區就能吃到囉！先來說個題外話，大家有發現松山區真的是涼麵一級戰區嗎？本次排行前十中就有四家位於松山區呢！

同樣位在富錦街，屏東任家涼麵自製的粗麵條吃起來爽脆Ｑ彈，麻醬與醋香搭配的相當好，敢吃辣的朋友們更一定要嘗試他們自製的麻辣紅油，在花椒香混著芝麻香，怎麼吃都上癮。

地址：台北市松山區富錦街535號

延伸閱讀：網路最夯、備受期待！2020下半年定檔上映電影Top 20

image source:臉書

第六名：高家涼麵

如果你就讀北科大，那麼一定會對高家涼麵不陌生，平價好吃又有一堆小菜，很適合下課後跟同學揪團來點個一桌，而且高家涼麵的醬不濃稠，還帶有香甜的花生味，再搭配蒜泥——真的是清爽的暑氣全消！

除了涼麵好吃外，高家涼麵的餐點CP值也很高，30元的味噌貢丸湯在東區真的相當少見，滷味切盤便宜又夠味，難怪北科大的同學們都很愛來「交關」啊！

地址：台北市大安區忠孝東路三段217巷2弄1號

延伸閱讀：情不自禁或逼不得已！15大總是熬夜當熊貓的理由

image source:臉書

第五名：福德涼麵

早鳥夜貓都能吃到的美味涼麵，福德涼麵當然也在名單內囉～除了傳統涼麵外，福德涼麵還有炸醬與榨菜肉絲口味，特殊口味讓人超猶豫選哪種——但是只有小孩才做選擇，大人就是要混在一起吃啊！炸醬與榨菜肉絲的綜合版涼麵讓吃過的網友都讚不絕口，再加上芥末與辣油，真的是香氣逼人！

地址：台北市中山區興安街76號

延伸閱讀：國會立委「網路戰力」大比拚！前20大立委排名揭曉

image source:臉書

第四名：阿春媽媽涼麵店

南機場美食～開業超過40年的它更是在地人的回憶，而且也改過不少名字，早期叫阿春涼麵，後來要叫張春涼麵，現在則是阿春媽媽涼麵店，但不管店名叫什麼，記憶中的好滋味一點都沒變～而廣受網友好評的一點，就是超便宜，小碗的分量跟外面比根本就是大碗，味噌湯還能無限續喝，美味平價兼顧難怪讓人超尬意。

地址：台北市萬華區中華路二段401號

延伸閱讀：我誰～幹話系YouTuber狠愛演解散6萬人誰最紅　4大廢笑特色「越騷我越愛」

image source:臉書

第三名：好朋友涼麵

2020必比登推薦的涼麵，你還在等什麼呢？好朋友涼麵不知道從多久以前就相當有名，常常還沒開店就開始排隊，大家最愛的就是那涼麵的靈魂醬汁，濃稠的麻醬很夠味，但還會淋上一匙檸檬酸跟蒜水，醇厚中帶點檸檬的清爽酸味，吃起來順口又有自己特色，難怪令人趨之若鶩～

地址：台北市士林區大南路31號

延伸閱讀：聲音潮流當紅炸子雞都在這！20大網友熱議Podcast主持人

image source:臉書

第二名：小慧涼麵店

位在六張犁捷運站附近的小慧涼麵店，是在地人回憶中的老字號美食，憑藉著低價格卻大份量的特色不斷吸引回流客，附近的學生都喜歡來吃，更是上班族月底的飽腹救星。

如果喜歡吃細麵的人也很適合來這裡光顧，偏清爽的醬汁，鹹香中帶點醋香，嚐起來相當爽口，而除了涼麵便宜又大碗，湯品的配料也讓顧客擔心起老闆究竟會不會虧本…你就知道有多划算了吧？

地址：台北市大安區臥龍街151巷10號

延伸閱讀：全台最難訂餐廳絕對要吃！2020米其林摘星「最狂十名」獨家名單

image source:臉書／小慧涼麵

第一名：永吉涼麵

這次排行第一名的，是日本觀光客常來、連千千也去朝聖的永吉涼麵啦！位在捷運後山埤站的永吉涼麵不只空間大，還有冷氣，整體來說用餐環境相當舒適了，難怪總是大排長龍。

永吉涼麵有四款口味，分別是原味、肉燥、素食與榨菜肉絲涼麵，每種口味都各有擁護者，如果你無肉不歡，那就一定要試試肉燥涼麵，精選瘦肉部位，吃起來香又不膩，喜歡清淡口味的網友可以來試試～

地址：台北市南港區玉成街154號

延伸閱讀：少女心被徹底撩慾了！20大「蛀牙系」古裝甜寵網劇七夕來灑糖

image source:臉書

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年09月04日至2020年09月02日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台北涼麵』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

小編精選新聞不錯過，快加入【網路溫度計telegram】https://t.me/dailyviewtw

★別再浪費生命爬文！熱文榜告訴你每小時網路夯什麼★

臉書熱榜►https://goo.gl/3FtkKq
論壇熱榜https://goo.gl/q83kus
新聞熱榜►https://goo.gl/ugVoTu


北市

延伸閱讀

凌晨才開賣！北部5家「在地老司機激推的銅板美食」 神秘小攤販越夜越熱鬧

回憶中的「學校合作社」賣什麼？ 網：麥當勞、肯德基、壽司通通有

涼麵其實超胖！忽略這幾個重點還可能鬧肚子痛

限時3天！7-11「大人節特別企畫」指定商品第2件半價，大杯美式咖啡3杯98元

相關新聞

消基會籲公布醫材極端值 健保署：會公布漲價歷程

消基會今召開記者會，批評健保署雖然管理自付差額特材收費亂象，卻為德不卒，沒有公佈醫學會訂定之極端值數值、超收之院所名單等...

使用標示不明化粧品 醫：最怕其中混到藥

台中市立法委員何欣純上午開記者會指市面許多化粧品都未依規定進行標示，還輕易的就在市面上買到9樣不同功能且都未清楚標示的化...

入秋後虎頭蜂築巢活躍 屏東縣捕蜂、蟄傷案增加

時序入秋，虎頭蜂築巢活躍，屏東縣今年1至8月有839件捕蜂案，醫院估計有上百件蟄傷就醫案，較去年同期略增約一成；縣府委外...

醫療特材價差嚇死人 消基會籲政府制訂差額上限值

8月24日健保署火速公告自付差額特材極端值管理內容，卻遭外界質疑。消基會今表示，健保署未公佈醫學會訂定之極端值數值、超收...

陳吉仲促銷斗六文旦強調今年特好吃 外銷達5千噸

進入文旦採收季，疫情影響有人無法與家人團聚，農委會為讓海內外民眾中秋與家人零距離，主委陳吉仲今天和立委劉建國促銷斗六文旦...

讓千千也著迷的味道～20大台北涼麵「醬濃郁+麵Q彈」吃起來

雖然已經九月分了，但天氣仍是熱得讓人吃不下飯，這時大家最喜歡的就是清涼爽口的涼麵啦！不管你是喜歡清爽型還是濃厚夠味型，一定要配小黃瓜、胡蘿蔔還是雞絲，只要攪拌一塊再稀哩呼嚕的大吃一口，夏天的美味就是如此簡單...

新社香菇CP值超高 市府：多用台灣菇對抗走私菇

台中市政府農業局輔導新社區農會今舉辦台中市第11屆「菇城囍事‧遇菇幸福」香菇評鑑活動，吳鎮安連續2年勇奪冠軍。

漢他病毒出血熱創史上最高 5旬婦在家遭鼠咬成我第八例

衛福部疾管署今公布，國內新增1例漢他病毒出血熱病例，為屏東縣50多歲女性，近期無出國史，活動地以住家為主，住家有發現鼠跡...

台南官田友善水雉菱角獲青睞 「菱雉菱」全聯明天上架

「官田菱雉菱」鮮菱角明天將在全聯門市開賣，先主打四角菱角，中秋節過後再推二角菱上架。官田水雉生態教育園區主任李文珍表示，...

李振輝用學霸的優越感「幫聾朋友搭橋」 化影響力於無形

李振輝，手語界稱他「七眉」（眉毛分叉特徵）。他是政府機關第一位手譯員；當過歷任總統候選人陳水扁、馬英九、蔡英文政見發表會的手譯；進到總統府當已故總統李登輝接見聽障人士的手譯；肺炎疫情期間，他常在中央流行疫情指揮中心幫衛福部長陳時中手譯，BBC記者全英文提問，難不倒他。

星宇推中秋節專機 張國煒：最近距離賞月

星宇航空公司董事長張國煒今天表示，公司在10月推出「星宇追月號」賞月專機，帶著民眾飛到高空用「最近距離賞月」，他坦言，在...

林佳龍簽署合作備忘錄 打造淡蘭古道成國際品牌

交通部觀光局與台灣千里步道協會於今天舉辦「淡蘭國家級綠道」公私協力國際推廣合作備忘錄簽署儀式。交通部長林佳龍說，政府共挑...

熱門新聞

入秋首波鋒面！ 彭啟明：周五兩風對峙 到周末天氣出爐

300元排雲餐被批如嚼蠟 玉管處：一定衞生營養均衡健康

全家聯手鼎泰豐推鮮食！內行首選蛋炒飯 百元以內吃得到

台灣阿嬤浴缸搬進新加坡地鐵 奪美高峰廣告銀獎

超懶得出門！最愛「宅在家」五大星座 射手反差極大、天蠍善於規劃

家族聚餐二姑不點餐還「從頭嫌到尾」 女氣炸：拜託不要出來吃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。