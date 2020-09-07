2023跳島提前上路 林佳龍：迎接後疫情觀光

交通部2023跳島旅遊提前上路，部長林佳龍表示，郵輪產業是台灣和世界觀光能夠連結的重要策略產業，交通部已有「藍色公路10年綜合發展規劃」，策畫「航」「港」「船」「遊」4大面向，各方面包括預算編列都已有匡列目標，從政策面會確定各項建設能夠到位，最重要的還是郵輪產業業者能一起來支持，等疫情一過，台灣早已準備好迎接各國觀光客了！

林佳龍表示，2023是跳島旅遊年投入「航、港、船、遊」建設，台灣本島的港口設施佳，包括基隆、安平、高雄、花蓮、澎湖，都可以上岸做深度旅遊。他也提到，至於金門、馬祖等較小離島港埠設施需要加強，同時規劃建設，提高服務品質。

林佳龍說，現在因為疫情關係提早上路，難免軟硬體未到位，在國門管制沒辦法出國旅行，會利用這時間把跳島旅遊的設施服務做好，以備往後迎接更多觀光客。

針對華航更名影響航權，林佳龍說，華航塗裝在設計中，航發會有個小組在協助，有結果就跟大家報告。