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農糧署小型農機補助三分之一 9月底截止申請

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
農糧署小型農機補助，輔導農友購置農耕作業普遍常用的農地搬運車及割草機等共37機種，申請期限至9月30日止。圖／農糧署提供
農糧署小型農機補助，輔導農友購置農耕作業普遍常用的農地搬運車及割草機等共37機種，申請期限至9月30日止。圖／農糧署提供

紓解農村人口老化及勞動力不足，農糧署加速國內農業機械化，擴大辦理小型農機補助，輔導農友購置農耕作業普遍常用的中耕管理機、農地搬運車及割草機等37機種，表示申請期限至9月30日止，請有需求的農友盡早提出申請。

農糧署表示，國內農作物栽培種類繁多且種植面積小，面對國外農產品的競爭，考量農友對農機需求的機種多樣化，去年從原核定補助16機種陸續增加自走式肥料撒佈機、蔬果清洗機及刷蜂機等機種，補助範圍擴大至37種，符合農友實際耕作所需，協助解決勞動力問題。

小型農機補助對象包括有機、產銷履歷、台灣優良農產品等驗證、參與台灣農產品生產追溯（QR Code）、友善環境耕作登錄、農民健康保險被保險人、農委會輔導的青年農民、農業產銷班班員或參與對地綠色環境給付計畫有案等9項，僅需符合其中一項即具補助資格，每位農友得申請1台，在各機種補助上限金額內，補助購買價格的三分之一。

農糧署並提醒，小型農機補助受理期限將於9月30日截止，鼓勵農友盡早持身分證明文件至所在地農會填表申辦，並於一個月內購機完成且在10月31日前申領補助款；或就近向農會推廣部門洽詢，農糧署服務專線0800-580111，最新資訊同步公開於農糧署全球資訊網https://www.afa.gov.tw/「109年小型農機補助專區」。

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