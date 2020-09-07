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男咳痰帶血半年 竟是排骨屑卡住支氣管
50歲黃姓男子半年來胸口不舒服，咳痰偶爾有血絲，害怕自己是不是罹肺癌，但醫院一間一間換就是查不到病因，後到台中慈濟醫院胸腔內科看診，醫師透過聽診察覺呼吸聲出現「時有時無的哮鳴音」，終於由支氣管鏡檢查，找出排骨屑卡支氣管，取出異物擺脫半年陰影。
黃男半年來胸口時常不舒服，且咳嗽的痰偶爾有血絲，到台中慈濟醫院求診，台中慈濟醫院胸腔內科醫師陳立修先照胸部Ｘ光，排除肺炎及其他異狀，再仔細詢問生活情況與異狀，病人忽然想起半年前曾經在吃排骨時嗆到，透過聽診器察覺呼吸聲出現「時有時無的哮鳴音」，病因逐漸明朗。
陳立修懷疑異物阻塞氣管可能很大，安排支氣管鏡檢查，發現左側支氣管卡著一塊約直徑1公分的排骨屑，抽痰後再以「支氣管鏡冷凍術」取出骨頭，黃男不再想咳嗽，讓他心中的大石終於放下。
台中慈濟醫院胸腔科醫師沈煥庭表示，由於排骨屑卡的不緊，呼吸或咳嗽的氣壓使異物在氣管間左右滾動，造成氣管與支氣管壁黏膜刮傷，引發瀰漫性發炎。沈說，臨床常見像牙齒、骨頭、果凍軟糖及金屬物等，多半發生在吞嚥困難老人和氣管還在發育的小孩身上，家屬都要小心注意他們避免誤食。
陳立修說，Ｘ光影像檢查也會有死角，排骨屑鈣化密度也不高，又和脊椎骨位置重疊，不容易看出它的存在，只能從病人主訴病史找出診斷的重要線索，最後透過臨床經驗問診與聽診等理學檢查，不動用高科技影像設備，也有機會揪出病灶。
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