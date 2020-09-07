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憂鬱症吃對食物能緩解？ 醫師建議可多攝取堅果類
一名陳姓女病患過去幾個月因工作輪調到新單位，近期出現心情低落、失眠、食慾不振等情形，甚至有輕生念頭，衛生福利部桃園療養院一般精神科醫師洪育遠指出，多攝取堅果類食物可提高腦中血清素濃度，進而改善焦慮症狀。
洪育遠表示，該名陳姓女病患因工作和適應新環境的雙重壓力下，感到相當無助，加上最近疫情影響、美豬爭議等，導致社會氛圍混亂，更加重病情所幸在朋友的提醒下，才知道自己可能罹患憂鬱症，於是在陪同下到精神科就診。
就醫後院方利用藥物治療及醫師的心理支持，在治療兩個月後陳姓女病患的症狀已經改善許多。洪育遠說，憂鬱症病人容易受到負面消息的暗示，導致心情低落，若心情已受影響，這時候不妨做個深呼吸、伸展一下肢體，讓心情逐漸平復。
洪育遠建議，堅果類富含色胺酸是製造血清素的前驅原料，憂鬱症患者多攝取可提高腦中血清素濃度，進而改善憂鬱、焦慮等症狀，或攝取富含Omega-3脂肪酸，如PEA、DHA的魚類，像鮭魚、鯖魚也對改善憂鬱症狀有所幫助。
不過桃園療養院藥劑科主任鄭淑文提醒，服用某些抗憂鬱藥物，如fluvoxamine的病患，要應要避免吃葡萄柚，以免影響藥物代謝。
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