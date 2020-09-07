今天「白露」 苗栗清晨16.8度濃濃秋意早晚多添衣

白露到、秋意濃。今天是24節氣的白露，中央氣象局表示，今晨全台最低溫在苗栗16.8度，未來幾天各地清晨夜晚氣溫涼爽，開始有些許秋意，民眾早晚外出可多添件薄外套。

中央氣象局預報員王品翔表示，本周都會是類似的天氣型態，早上與夜晚溫度略涼，各地溫度約在22、23度左右，南部與花東溫度會再高低一點；但白天高溫還是很熱，今明後三天多雲到晴，白天溫度約34、35度，以本週四為分水嶺，週四到下周，水氣比較多，北台灣白天的溫度約33、34度，中南部地區水氣足，會降雨，高溫因為降雨關係，會到32度左右。

王品翔表示，現在正是夏秋季節慢慢轉換的時節，白天還是高溫炎熱，清晨與夜晚稍有涼意。至於空氣品質部分，今明兩天環境風場偏弱，比較偏東風，因過山條件差，汙染物容易堆積，因此今明兩天，南部地區，需留意空氣品質。

中央氣象局表示，今（７）日台灣各地及澎湖大多為多雲到晴，僅恆春半島、東部、東南部地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨，午後南部山區有零星短暫雷陣雨；明（８）日東部、東南部地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；清晨西半部地區亦有零星短暫陣雨。今、明兩天北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖有長浪發生的機率，請注意。