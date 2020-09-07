快訊

阿嬌驚傳飯店出意外 頭部受傷急送醫治療

新增1境外移入！ 指揮中心1400臨時記者會說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

葉稻熱病、紋枯病現蹤 雲林縣：發現病徵須立即投藥

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
目前進入二期稻作期，中南部地區陸續傳出水稻感染葉稻熱病，雲林動植物防疫所呼籲農友加強田間管理，若發現病徵須及早投藥。圖／雲林縣動植物防疫所提供
目前進入二期稻作期，中南部地區陸續傳出水稻感染葉稻熱病，雲林動植物防疫所呼籲農友加強田間管理，若發現病徵須及早投藥。圖／雲林縣動植物防疫所提供

近期中南部地區偶有午後陣雨，使田間濕度提高，更容易形成水稻病害發展的溫床，雲林縣動植物防疫所表示，縣內今年的二期稻作於7月插秧，較早種植水稻的地區已陸續傳出「葉稻熱病」及「紋枯病」，呼籲農友隨時留意田間狀況，發現病徵立即投藥防治。

防疫所指出，葉稻熱病危害初期會在稻葉上形成暗綠色小斑點，環境適合病害發展則會擴大呈紡錘型，葉圍色黃，葉間會出現灰褐色病斑。農民若太密集種植，造成田間通風不良，加上過度施用氮肥更容易受害。

而紋枯病感染範圍主要在水稻基部葉鞘，並從下往上蔓延，初期葉鞘可見灰綠色水浸狀橢圓形病斑，擴大後則癒合為邊緣褐色，葉間灰白色病徵如虎斑狀，若環境適宜，病斑上或鄰近水稻的表面菌絲會形成菌核，稻穗在受害時如局部呈汙綠色，嚴重情形會導致水稻腐朽枯死。

防疫所提醒農民加強管理田間巡視及管理，務必施肥得當，倘若水稻出現病徵，須立即施藥防治。葉稻熱病藥劑可使用「75%三賽唑可濕性粉劑」3000倍、「48%丙基喜樂松乳劑」1000倍、「6%撲殺熱粒劑」每公頃30公斤；紋枯病藥劑則可使用「24.9%待克利水懸劑」3000倍、「20%褔多寧水懸劑」2000倍、「10%菲克利乳劑」1500倍；相關問題可向動植物防疫所05-5523307詢問。

稻熱病 農民 二期稻作

延伸閱讀

國產鵝產季 現在吃最對時！親民價掀起搶購潮

憂鬱小生變銷薯達人！ 雲林水林青年返鄉工作展笑顏

張麗善：反對瘦肉精美豬進口 堅持零檢出

瘦肉精美豬鬆綁 雲林豬農批農業淪經貿交換祭品

相關新聞

空汙排放交易 高屏上路5年 業者惜售不捧場

空汙排放交易制度二○一五年在「空汙重災區」高屏上路，當時被視為重大變革，但五年來僅四十五筆交易紀錄，市場相當冷清，研判主...

愛泡龜山島「牛奶海」 小心果酸換膚

宜蘭龜山島「牛奶海」近日暴紅，吸引民眾搭乘遊艇到牛奶海大玩潛水及立槳等水上活動。但專家提醒，牛奶海其實是個「酸奶菌缸」，...

全家推「威力好康卡」 用振興券買點數加倍

全家（5903）瞄準秋季周末小旅行和緊接而來的連假出遊商機，於9月9日至10月6日起推出「威力好康卡」活動，張張都可刮出等值百元的商品組合，還有100%中獎加碼好禮，登錄序號可再抽ŠKODA SCALA汽車、KKday國內旅遊方案，售價100元，限量78萬張，於活動期間會員使用振興券購買威力好康卡，再享有點數加倍贈好康。

葉稻熱病、紋枯病現蹤 雲林縣：發現病徵須立即投藥

近期中南部地區偶有午後陣雨，使田間濕度提高，更容易形成水稻病害發展的溫床，雲林縣動植物防疫所表示，縣內今年的二期稻作於7月插秧，較早種植水稻的地區已陸續傳出「葉稻熱病」及「紋枯病」，呼籲農友隨時留意田間狀況，發現病徵立即投藥防治。

300元玉山「排雲餐」太單調？ 作家劉克襄形容味如嚼蠟引熱議

海拔3402公尺的排雲山莊，是許多攀登玉山主峰民眾選擇休憩的中繼站，這裡提供餐飲及住宿服務，也有睡袋租賃，床位也要提前一個月申請等候抽籤，相當熱門。不過作家劉克襄日前於臉書發文，認為「排雲餐」味如嚼蠟，菜色太單調。

「跟著桃捷一起去旅行」第四波 青埔機廠探索趣

好評不斷、場場秒殺的「跟著桃捷一起去旅行」輕旅行活動推出第四波全新企劃，桃園捷運公司要帶大家一探捷運機廠的神秘面紗，來趟「桃捷青埔機廠探索趣」，9月8日開始報名，歡迎喜歡桃捷、熱愛桃捷、天天都要搭桃捷的大小朋友們踴躍報名參加，軌道迷們更是不容錯過喔！

刻廟宇石雕30多年不愛戴口罩 他長期咳嗽確診罹塵肺症

從事廟宇石雕30多年的男子，因長期咳嗽而就醫，被確診罹患塵肺症，澄清醫院家醫科醫師林彥廷表示，由於石雕的材料以青斗石和觀音石為主，含有二氧化矽，粉塵一旦吸進肺部，因無法排出而使肺慢慢纖維化，塵肺症無法完全治癒，也沒有減緩肺部纖維化的方法，提醒高風險勞工應配戴合適的呼吸防護具。

高雄無障礙之家北區分院 擁稀有鋼構螺旋避難滑梯

斥資3億多元興建的高雄無障礙之家北區分院，最近已經完工並取得使用執照，這處收托身心障礙朋友的處所，以「家」做為建築設計的核心概念，已取得綠建築銀級標障，並打造一座全國罕見的鋼構螺旋避難滑梯，供緊急逃生，將來北高雄將多一處收托中度以上身心障礙朋友的照護居所。

海神今撲朝鮮半島 午後各地有局部降雨或雷雨機會

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(7日)晨2時真實色雲圖顯示，「海神」颱風中心在日本九州西方近海，雲型已受地形破壞，強度迅速減弱中。

紙本藝FUN券 250萬人搶 中籤率2成4

紙本藝FUN券昨晚九時截止登記，明午舉行抽籤，抽中者隔天（九日）即可使用，使用期限至明年二月廿八日。預計發行六十萬份的紙...

優人物／晃蕩在1983年的美國 舒國治 在遙遠的公路上

那像是一部八◯年代的美國公路電影，昏黃的濾鏡下，有點老的車在筆直的公路上孤獨地前進，甩開兩側的空荒蒼茫，路的盡頭也許叫天...

環團喊配套／煙囪滿高屏 降低總量才治本

空汙排放交易上路五年但市場冷清，未發揮顯著作用。環團指出，高屏畫設為空汙總量管制區，主因是汙染總量太高，就算每個排放管道...

熱門新聞

一張圖看天氣！下周兩段變化雨區擴大 海神颱風帶長浪

不小心將普渡供品送給基督徒怎辦？兩派意見大不同 坦承下場曝光

紙本藝FUN券登記截止！破250萬人登記 中獎率倒數第二

星宇堅持A350設頭等艙 首架2021年第4季交機

中山高吊放跨越基隆鶯歌溪預力梁 北上全線要封閉8小時

華信6架ERJ陸續退租 10月起3年內全汰除

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。