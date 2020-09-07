葉稻熱病、紋枯病現蹤 雲林縣：發現病徵須立即投藥

近期中南部地區偶有午後陣雨，使田間濕度提高，更容易形成水稻病害發展的溫床，雲林縣動植物防疫所表示，縣內今年的二期稻作於7月插秧，較早種植水稻的地區已陸續傳出「葉稻熱病」及「紋枯病」，呼籲農友隨時留意田間狀況，發現病徵立即投藥防治。

防疫所指出，葉稻熱病危害初期會在稻葉上形成暗綠色小斑點，環境適合病害發展則會擴大呈紡錘型，葉圍色黃，葉間會出現灰褐色病斑。農民若太密集種植，造成田間通風不良，加上過度施用氮肥更容易受害。

而紋枯病感染範圍主要在水稻基部葉鞘，並從下往上蔓延，初期葉鞘可見灰綠色水浸狀橢圓形病斑，擴大後則癒合為邊緣褐色，葉間灰白色病徵如虎斑狀，若環境適宜，病斑上或鄰近水稻的表面菌絲會形成菌核，稻穗在受害時如局部呈汙綠色，嚴重情形會導致水稻腐朽枯死。

防疫所提醒農民加強管理田間巡視及管理，務必施肥得當，倘若水稻出現病徵，須立即施藥防治。葉稻熱病藥劑可使用「75%三賽唑可濕性粉劑」3000倍、「48%丙基喜樂松乳劑」1000倍、「6%撲殺熱粒劑」每公頃30公斤；紋枯病藥劑則可使用「24.9%待克利水懸劑」3000倍、「20%褔多寧水懸劑」2000倍、「10%菲克利乳劑」1500倍；相關問題可向動植物防疫所05-5523307詢問。