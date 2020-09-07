300元玉山「排雲餐」太單調？ 作家劉克襄形容味如嚼蠟引熱議

海拔3402公尺的排雲山莊，是許多攀登玉山主峰民眾選擇休憩的中繼站，這裡提供餐飲及住宿服務，也有睡袋租賃，床位也要提前一個月申請等候抽籤，相當熱門。不過作家劉克襄日前於臉書發文，認為「排雲餐」味如嚼蠟，菜色太單調。

劉克襄認為，住宿還算及格，但餐飲方面就不行了，他舉例中晚餐一頓約300元，早餐150元，食物內容單調，難以成為國際旅遊路線的吸引元素，只是「每次看到山青背負著比人還高的食物，從塔塔加辛苦走上來便不忍苛責。」

同一時間和劉克襄爬玉山，但不同支登山隊伍的，還有其他外國人，他問了那些外國人覺得排雲餐點如何，結果他們以自家早午餐做為對照，似乎還能接受。「但依我認知，他們應該是節儉慣了，不以為意，若是常到國外健行的山友，不免有味如嚼蠟的埋怨。」

劉補充說道，今年政府大力推行「開放山林」政策，觀光局也以2020為脊梁山脈旅遊年，除了良好的住宿環境，餐飲品質也應該是改進的重心，要展現風格、美味又符合環保，這樣的高山旅遊更適合推廣到國際。

然而，劉此文一發表，引來各方山友議論，有網友在臉書社團「登山借問站」就表示，自己上玉山都是自備食物，沒有吃過排雲餐。「但科學証實海拔愈高人的味覺、嗅覺愈差，就跟飛機餐要加重調味一樣，不然會覺得沒味道不好吃。」

還有人認為他「吃米不知米價」，爬山的重點是在山，幹嘛這麼執著美食跟山屋環境，是多想要破壞山林？「這麼想吃好料的，建議可以直接在山下吃buffet就好」。然而也有人覺得劉講得有道理，「排雲的伙食完全跟不上嘉明湖」、「幾年前還可以，但現在真的是越來越…真的有愧還是國際旅遊知名路線。」

據玉管處網站公告指出，登山客需於「入園前1週左右依隊伍狀況或天候等情形考量是否訂餐」，雞腿排或豬肉排午晚餐為300元，早餐每份150元，如果是訂購「晚餐+早餐+早午餐+睡袋1個」則是840元，「晚餐+早餐+午餐+睡袋1個」為950元，餐券一人買僅限單人用，不得與他人共食。